Украина вернула тела 757 погибших защитников

14 февраля в Украину вернули тела 757 погибших воинов. Это произошло в результате проведенных репатриационных мероприятий.

Украина продолжает возвращать погибших героев

Эту новость официально подтвердил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Удалось вернуть тела защитников из:

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

из моргов на территории России.

Фото: koordshtab.gov.ua

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными выражает благодарность за содействие в этом процессе Международному Комитету Красного Креста.

Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Поделиться

Фото: koordshtab.gov.ua

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.