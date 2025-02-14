Украина вернула тела 757 погибших защитников
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула тела 757 погибших защитников

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Украина продолжает возвращать погибших героев
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14 февраля в Украину вернули тела 757 погибших воинов. Это произошло в результате проведенных репатриационных мероприятий.

Главные тезисы

  • Украинские власти выражают благодарность Международному Комитету Красного Креста и личному составу Вооруженных Сил Украины за помощь в процессе репатриации.
  • Следователи правоохранительных органов вместе с экспертными учреждениями установят личности погибших в кратчайшие сроки.

Украина продолжает возвращать погибших героев

Эту новость официально подтвердил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Удалось вернуть тела защитников из:

  • Кураховского направления;

  • Покровского направления;

  • Бахмутского направления;

  • Угледарского направления;

  • Луганского направления;

  • Запорожского направления;

  • из моргов на территории России.

Фото: koordshtab.gov.ua

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными выражает благодарность за содействие в этом процессе Международному Комитету Красного Креста.

Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Фото: koordshtab.gov.ua

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

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