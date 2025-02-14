Украина вернула тела 757 погибших защитников

14 февраля в Украину вернули тела 757 погибших воинов. Это произошло в результате проведенных репатриационных мероприятий.
Главные тезисы
- Украинские власти выражают благодарность Международному Комитету Красного Креста и личному составу Вооруженных Сил Украины за помощь в процессе репатриации.
- Следователи правоохранительных органов вместе с экспертными учреждениями установят личности погибших в кратчайшие сроки.
Украина продолжает возвращать погибших героев
Эту новость официально подтвердил Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Удалось вернуть тела защитников из:
Кураховского направления;
Покровского направления;
Бахмутского направления;
Угледарского направления;
Луганского направления;
Запорожского направления;
из моргов на территории России.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными выражает благодарность за содействие в этом процессе Международному Комитету Красного Креста.
Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.
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