Украина организовала международную спецоперацию — задержаны "вагнеровцы"

В рамках международной спецоперации "Мстители" украинские и молдавские полицейские смогли задержать троих наемников "Вагнера" и других незаконных вооруженных формирований, воевавших против Украины на стороне России.

Известны результаты спецоперации "Мстители"

Национальная полиция Украины обращает внимание на то, что трое задержанных боевиков ЧВК "Вагнер" — граждане Молдовы.

Что важно понимать, они около 10 лет активно участвовали в войне против Украины, в частности в битве за Донецкий аэропорт, захвате Бахмута, создании "Дебальцевского котла".

Фото: npu.gov.ua

Все это происходило в составе ЧВК "Вагнер", батальона "Сомали" и других вооруженных формирований так называемой "ДНР" и России.

Как отмечает НПУ, для того чтобы задержать преступников, пришлось привлечь более 200 полицейских.

Кроме того, было проведено более 50 обысков по местам проживания и регистрации фигурантов.

Фото: npu.gov.ua

По результатам были изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны с переписками, фото- и видеоконтентом, содержащие информацию о вербовке, условия прохождения службы в ЧВК "Вагнер" и подтверждающие участие фигурантов в боевых действиях на территории Украины Поделиться

Фото: npu.gov.ua

Согласно последним данным, пророссийским боевикам грозит до 10 лет лишения свободы.