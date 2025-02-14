Украина организовала международную спецоперацию — задержаны "вагнеровцы"

В рамках международной спецоперации "Мстители" украинские и молдавские полицейские смогли задержать троих наемников "Вагнера" и других незаконных вооруженных формирований, воевавших против Украины на стороне России.
Главные тезисы
- Задержанные граждане Молдовы активно воевали против Украины около 10 лет.
- Более 200 полицейских участвовали в спецоперации, в ходе которой было проведено 50 обысков.
Известны результаты спецоперации "Мстители"
Национальная полиция Украины обращает внимание на то, что трое задержанных боевиков ЧВК "Вагнер" — граждане Молдовы.
Что важно понимать, они около 10 лет активно участвовали в войне против Украины, в частности в битве за Донецкий аэропорт, захвате Бахмута, создании "Дебальцевского котла".
Все это происходило в составе ЧВК "Вагнер", батальона "Сомали" и других вооруженных формирований так называемой "ДНР" и России.
Как отмечает НПУ, для того чтобы задержать преступников, пришлось привлечь более 200 полицейских.
Кроме того, было проведено более 50 обысков по местам проживания и регистрации фигурантов.
Согласно последним данным, пророссийским боевикам грозит до 10 лет лишения свободы.
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