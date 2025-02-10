Сексуальные домогательства в вузах. Полиция открыла производство против преподавателя Белоуса

10 февраля правоохранители начали уголовное производство за сексуальные домогательства в отношении преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера Молодого театра Андрея Белоуса.

Против преподавателя университета Карпенка-Карого Белоуса возбуждено уголовное производство

Об этом сообщила столичная полиция, хоть и не назвала имени фигуранта. В то же время источник hromadske рассказал, что речь идет именно об Андрее Белоусе.

В полиции говорят, что о вероятных притязаниях в коллективе вуза правоохранителям стало известно из социальных сетей. В полицию поступили обращения от бывших студенток и администрации высшего образования.

Следователи возбудили уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины — сексуальное насилие.

Полицейские общаются со слушателями и выпускниками учебного заведения, преподавателями и администрацией вуза. Досудебное расследование продолжается.

Одна из девушек, подавших заявление об изнасиловании, рассказала, что их подали 30 января. Кроме того, заявления от студенчества к ректору Киевского национального университета имени Карпенко-Карого подали 28 января, в тот же день их передали в полицию.

Затем полиция сделала пост о том, что никаких заявлений она не получала, хотя два заявления были поданы об уголовном производстве. Поделиться

Преподаватель Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссер Молодого театра Андрей Белоус, обвиненный в сексуальных домогательствах, заверил, что открыт к расследованию. А власти объяснили, почему его не отстранили от должности по требованию общества.

Об этом режиссер театра сказал в комментарии hromadske.

Я убежден, что общество, отказывающееся от принципа презумпции невиновности, рискует вернуться к временам, когда приговоры выносили толпу, а не суд. Сегодня меня объявляют виновным не на основании доказательств, а из-за общественного давления.

По его словам, большинство коллектива Молодого театра — 94 человека — хочет, чтобы режиссер остался в должности. Однако их мнением пренебрегают, потому что она не вписывается в сценарий, где главное — не установить истину, а достичь конкретного результата.

Акция в поддержку 46 актеров молодого театра

10 февраля возле Молодого театра и Киевской городской госадминистрации прошла акция в поддержку 46 актеров и актрис, которые потребовали отстранить Андрея Белоуса от исполнения обязанностей директора и художественного руководителя Молодого театра на время расследования. Остальные 94 работника промолчали. Это вызвало реакцию театрального сообщества, которое запустило акцию "Поддержи 46".

Между тем, директор культурного департамента КГГА Сергей Анжияк пояснил, что для отстранения Белоуса нужно решение правоохранительных органов или определение суда. Да, без правовой составляющей это отстранение могут отменить в судебном порядке.

Директора-художественного руководителя Киевского национального академического молодого театра Андрея Белоуса все-таки отстранят от работы.

Об этом сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, вскоре после организованной активистами акции в поддержку актеров.