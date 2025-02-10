Сексуальні домагання у вишах. Поліція відкрила провадження проти викладача Білоуса

Проти викладача університету Карпенка-Карого Білоуса відкрито кримінальне провадження

Про це повідомила столична поліція, хоча й не назвала імені фігуранта. Водночас джерело hromadske розповіло, що йдеться саме про Андрія Білоуса.

У поліції кажуть, що про ймовірні домагання в колективі вишу правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. До поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації закладу вищої освіти.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство.

Поліціянти спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу. Досудове розслідування триває.

Одна з дівчат, які подали заяву про зґвалтування, розповіла hromadske, що їх подали 30 січня. Окрім того, заяви від студентства до ректорки Київського національного університету імені Карпенка-Карого подали 28 січня, того самого дня їх передали до поліції.

Потім поліція зробила пост про те, що жодних заяв вона не отримувала, хоча дві заяви були подані про кримінальне провадження. Поширити

Викладач Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисер Молодого театру Андрій Білоус, якого звинуватили в сексуальних домаганнях, запевнив, що відкритий до розслідування. А влада пояснила, чому його не відсторонили від посади на вимогу суспільства.

Про це режисер театру сказав у коментарі hromadske.

Я переконаний, що суспільство, яке відмовляється від принципу презумпції невинуватості, ризикує повернутися до часів, коли вироки виносив натовп, а не суд. Сьогодні мене оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск.

За його словами, більшість колективу Молодого театру — 94 людини — хоче, щоб режисер залишився на посаді. Однак їхньою думкою «нехтують», бо вона «не вписується у сценарій, де головне — не встановити істину, а досягти конкретного результату».

Акція на підтримку 46 акторів Молодого театру

10 лютого біля Молодого театру та Київської міської держадміністрації пройшла акція на підтримку 46 акторів і акторок, які висловили вимогу усунути Андрія Білоуса від виконання обов'язків директора та художнього керівника Молодого театру на час розслідування. Інші 94 працівники промовчали. Це викликало реакцію театральної спільноти, яка запустила акцію "Підтримай 46".

Тим часом директор культурного департаменту КМДА Сергій Анжияк пояснив, що для відсторонення Білоуса потрібне рішення правоохоронних органів або ухвала суду. Так, без правового складника це відсторонення можуть скасувати в судовому порядку.

Директора-художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса все-таки відсторонять від роботи.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, невдовзі після організованої активістами акції на підтримку акторів.