Через півроку після звинувачень популярного британського письменника Ніла Ґеймана у сексуальному насиллі, проти нього висунули нові звинувачення у згвалтуваннях.

Що відомо про нові звинувачення у сексуальному насиллі на адресу Ніла Ґеймана

За інформацією журналістів видання, письменника-фантаста та автора популярних книжок "Пісочна людина", "Добрі передвісники", "Американські боги" і "Кораліна" звинуватили у сексуальних домаганнях та насиллі одразу п’ять жінок.

За їхніми словами, вони стали жертвами домагань та сексуального насилля з боку письменика влітку 2024 року. Загалом вже 9 жінок звинуватили Ґеймана у сексуальних злочинах.

Минулі звинувачення були оприлюднені у у шестисерійному подкаст-серіалі "Майстер: звинувачення проти Ніла Ґеймана" британського видання Tortoise.

У новому розслідуванні журналістів наразі фігурують ще чотири звинувачення.

Ніл Ґеймана

Автори матеріалу проаналізували тексти, записи в щоденниках, електронні листи з друзями та повідомлення поліції.

Зазначається, що наймолодшій з жінок, яка могла піддатись сексуальному насильству з боку Ґеймана, лише виповнилось 18 років.

Більшості постраждалих було по 20 років.

На момент скоєння злочинів зірці було приблизно 40 років, але один випадок міг бути за 15 років до цього, адже жертва стверджує, що у 1986 році він її насильно поцілував.

Деякі жінки співпрацювали з письменником, а інші були його шанувальницями.

За словами одної з ймовірних постраждалих Скарлетт Павлович, вона працювала нянею у другої дружини Ґеймана — Аманди Палмер.

Вона заявляє, що у 2022 році письменник напав на неї у ванній і наказав називати його господарем.

Потім він декілька разів її "жорстоко ґвалтував" і називав її рабинею. Дівчина непритомніла від болю, за чим інколи спостерігав син письменника.

Інша жертва Кендалл пригадала, що знаменитість її цілував без дозволу, а потім зґвалтував просто в автобусі у 2012 році.

Третя постраждала Кендра Стаут закрутила роман з Нілом у 2003 році. За її словами, бойфренд іноді бив її та змушував займатися сексом навіть після її відмов.

Друзі ексдружини автора книг — Палмер — розповіли, що у них були вільні стосунки.

Жінка під псевдонімом Рейчел почала стосунки з Палмер до того, як та познайомила її з Ґейманом.

Вона також зізналася, що письменник чинив фізичне насилля над нею.

Що кажуть адвокати письменника

Адвокати зірки спростовують будь-які обвинувачення. Вони заявили, що всі статеві контакти з елементами фізичного насилля, відбувалися за згодою обох сторін.

Від літа 2024 року, коли стало відомо про можливі злочини Ніла, з ним припинили співпрацю багато компаній. Зокрема, Disney поставив на паузу екранізацію "Історії з кладовищем", а також серіал Amazon Prime Video "Добрі перевідсники" не отримав продовження на третій сезон.