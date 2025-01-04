У Великій Британії спалахнув новий гучний скандал через систематичні сексуальні злочини проти дітей, що роками ігнорували правоохоронці та місце влада.

Що відомо про скандал у Британії навколо систематичних сексуальних злочинів проти дітей

Скандал спалахнув після появи у ЗМІ історій про випадки згвалтування дітей у містах Олдхем, Рочдейл, Ротерхем та інших.

Зокрема, у Ротерхемі за останні 16 років було вчинено сексуальне насильство над 1 тис 400 дітьми.

При цьому більшість злочинців виявились віхідцями з Пакистану, які отримали британське громадянство.

У Телфорді за останні 40 років було згвалтовано до 1 тис неповнолітних дівчат, однак розслідування гальмували через резонанс щодо расової приналежності.

За результатами незалежного звіту 2022 року, були виявлені серйозні недоліки у работі правоохоронних органів та місцевої влади, які не реагували на випадки насильства.

When Sophie (12) reported being abducted from Oldham Police Station and raped by 7 men, the council didn't record a crime.



When she reported grooming, a social worker claimed she was "prone to fantasise".



How can Jess Phillips believe that this doesn't merit an inquiry? https://t.co/QBzINhE2Cv pic.twitter.com/yfrgAeOgsv — Lara Brown (@lara_e_brown) January 1, 2025

За словами керівниці розслідування Алексіс Джей, британський уряд проігнорував усі 20 наданих нею рекомендацій.

Одним з прикладів є інцидент із сексуальним насильством на 12-річною Софі, яка у жовтні 2006 року прийшла до відділку поліції аби заявити про злочин.

Правоохоронці заявили, що дівчинка перебувала у стані алкогольного сп’яніння і наказали йти геть.

У той же час під відділком на дівчинку вже чекали двоє чоловіків, які повторно згвалтували її в автівці, а потім у будинку ще одного чоловіка.

Таксист, який обіцяв допомогти, відвіз її до будинку, де відбулося групове зґвалтування.

Що відомо про політичний скандал на тлі систематичних згвалтувань неповнолітніх

Представники Консервативної партії заявили про необхідність проведення національного розслідування, однак лейбористи заявляють, що ситуація контрольована.

Між тим у ситуацію вирішив втрутитись американський мільярдер Ілон Маск.

Він виступив із гучними звинуваченнями на адресу прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який у 2008 — 2013 роках очолював Королівську прокурорську службу, заявивши, що він причетний до цих злочинів.

Стармер повинен піти та постати перед обвинуваченнями в співучасті у найгіршому масовому злочині в історії Британії, — заявляє Маск. Поширити

Він також підтримав ідею національного розслідування та закликав до дострокових виборів: "Народ Британії не хоче цього уряду. Нові вибори!"

У своїх публікаціях Маск поширював новини із заголовками про "понад мільйон дітей-жертв" і "національну трагедію".

Водночас він підтримав ультраправу "Партію реформ", яка також вимагає розпуску парламенту.

Представники уряду та опозиції відповіли Маску різко. Тіньовий міністр охорони здоров’я Уес Стрітінг звинуватив його у поширенні дезінформації, заявивши, що уряд серйозно ставиться до захисту дітей.

Міністр охорони здоров’я Ендрю Гвінн порадив Маску "зосередитися на проблемах у США", наголосивши, що розслідування вже проводились і нових не потребують.