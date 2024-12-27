У колумбійському парламенті депутатка Кеті Хувінао спричинила скандал, через те, що курила вейп під час обговорення реформи системи охорони здоров'я.

Що відомо про обставини скандалу через куріння вейпу у стінах парламенту Колумбії

Поширені у соцмережах кадри швидко стали вірусними. На них депутатка Кеті Хувінао курить жовтий вейп і у цей момент помічає, що камера дивиться на неї.

Вона спробувала швидко випустити дим і сховати електронний пристрій для паління.

⚖️ 🚬 Deputada colombiana Cathy Juvinao é FLAGRADA fumando vape durante debate sobre reformas no sistema de saúde da Colômbia; veja:pic.twitter.com/uMqYRdvt21 — Republique 🗞 (@republiqueBRA) December 20, 2024

Як інші колеги політикині відреагували на її вчинок

Колеги політикині жорстко розкритикували Хувінао через її поведінку.

Керівник агентства соціального процвітання Колумбії Густаво Болівар висміяв депутатку, заявивши, що вона постійно олосує проти заходів, що сприяють розвитку закладів охорони здоров'я.

Суперінтендант промисловості і торгівлі Сієло Русінке припустив, що, ймовірно, Хувінао вважає себе вищою за закон.

Сама Хувіано визнала, що винна, оскільки не дотримувалася закону, що забороняє використання вейпів та електронних сигарет у закритих приміщеннях.