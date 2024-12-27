У колумбійському парламенті депутатка Кеті Хувінао спричинила скандал, через те, що курила вейп під час обговорення реформи системи охорони здоров'я.
Головні тези:
- Депутатка Кеті Хувінао викликала скандал у колумбійському парламенті через куріння вейпу під час обговорення реформи охорони здоров'я.
- Колеги різко розкритикували Хувінао за її дії, вказавши на порушення закону щодо використання вейпів у закритих приміщеннях.
- Відео з курінням вейпу швидко поширилося у соцмережах, а громадськість відреагувала обурено.
- Депутатка вибачилася за свою реакцію та визнала свою вину за порушення правил використання електронних сигарет у парламенті.
Що відомо про обставини скандалу через куріння вейпу у стінах парламенту Колумбії
Поширені у соцмережах кадри швидко стали вірусними. На них депутатка Кеті Хувінао курить жовтий вейп і у цей момент помічає, що камера дивиться на неї.
Вона спробувала швидко випустити дим і сховати електронний пристрій для паління.
⚖️ 🚬 Deputada colombiana Cathy Juvinao é FLAGRADA fumando vape durante debate sobre reformas no sistema de saúde da Colômbia; veja:pic.twitter.com/uMqYRdvt21— Republique 🗞 (@republiqueBRA) December 20, 2024
Як інші колеги політикині відреагували на її вчинок
Колеги політикині жорстко розкритикували Хувінао через її поведінку.
Керівник агентства соціального процвітання Колумбії Густаво Болівар висміяв депутатку, заявивши, що вона постійно олосує проти заходів, що сприяють розвитку закладів охорони здоров'я.
Суперінтендант промисловості і торгівлі Сієло Русінке припустив, що, ймовірно, Хувінао вважає себе вищою за закон.
Сама Хувіано визнала, що винна, оскільки не дотримувалася закону, що забороняє використання вейпів та електронних сигарет у закритих приміщеннях.
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