Британія планує заборонити одноразові вейпи для боротьби з курінням серед дітей
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Світ
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Британія планує заборонити одноразові вейпи для боротьби з курінням серед дітей

ВЕйп
Джерело:  BBC

Уряд Великої Британії планує заборонити одноразові вейпи в рамках боротьби зі зростанням кількості молодих людей, які починають курити.

Заборона одноразових вейпів у Британії

ВВС пише, що також будуть вжиті заходи для запобігання продажу електронних сигарет серед дітей і продажу неповнолітнім.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак припустив, що дорослі курці, які намагаються кинути палити, все одно матимуть доступ до альтернатив, таких як вейпи.

Очікується, що заборона буде введена по всій Великій Британії, повідомили в уряді.

Продавати будь-які вейпи особам молодше 18 років заборонено, але одноразові вейпи, які часто продаються в менших, яскравіших упаковках, ніж багаторазові, за словами уряду, є «ключовою рушійною силою тривожного зростання вейпінгу серед молоді».

Британська асоціація вейп-індустрії заявила, що вейпи допомогли «мільйонам дорослих кинути палити та відмовитися від сигарет», і заявили, що пропозиції піддадуть дітей ризику, «спровокувавши чорний ринок».

Якщо парламент ухвалить заборону, вона набуде чинності наприкінці цього року або на початку 2025-го.

Чим шкідливий вейпінг

Дані благодійної організації Action on Smoking and Health (Ash) свідчать про те, що 7,6% підлітків віком від 11 до 17 років регулярно чи час від часу вейплять проти 4,1% у 2020 році.

Вейпінг набагато менш шкідливий, ніж куріння, але, згідно з МОЗ Британії, він існує недостатньо довго, щоб знати про його довгострокові ризики.

Пари, які вдихаються, все ще можуть містити невелику кількість хімічних речовин, які містяться в сигаретах, включаючи нікотин, який викликає звикання, але не розглядається службою охорони здоров’я як один із найбільш проблемних інгредієнтів у сигаретах.

Активісти давно стверджують, що одноразові вейпи марнотратні, а матеріали та хімікати, які використовуються для їх виготовлення, включаючи літієві батареї, ускладнюють їх безпечну утилізацію.

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