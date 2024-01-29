Великобритания планирует запретить одноразовые вейпы для борьбы с курением среди детей

Правительство Великобритании планирует запретить одноразовые вейпы в рамках борьбы с ростом числа начинающих курить молодых людей.
Запрет одноразовых вейпов в Британии
ВВС пишет, что также будут приняты меры по предотвращению продажи электронных сигарет среди детей и продажи несовершеннолетним.
Премьер-министр Риши Сунак предположил, что взрослые курильщики, пытающиеся бросить курить, все равно получат доступ к альтернативам, таким как вейпы.
Ожидается, что запрет будет введен по всей Великобритании, сообщили в правительстве.
Продавать любые вейпы лицам младше 18 лет запрещено, но одноразовые вейпы, часто продаваемые в меньших, более ярких упаковках, чем многоразовые, по словам правительства, являются «ключевой движущей силой тревожного роста вейпинга среди молодежи».
Британская ассоциация вейп-индустрии заявила, что вейпы помогли «миллионам взрослых бросить курить и отказаться от сигарет», и заявили, что предложения подвергнуть детям риск, «спровоцировав черный рынок».
Если парламент примет запрет, он вступит в силу в конце этого года или начале 2025-го.
Чем вреден вейпинг
Данные благотворительной организации Action on Smoking and Health (Ash) свидетельствуют о том, что 7,6% подростков от 11 до 17 лет регулярно или время от времени вейпят против 4,1% в 2020 году.
Вейпинг гораздо менее вреден, чем курение, но, согласно Минздраву Британии, он существует недостаточно долго, чтобы знать о его долгосрочных рисках.
Вдыхаемые пары все еще могут содержать небольшое количество химических веществ, содержащихся в сигаретах, включая никотин, вызывающий привыкание, но не рассматриваемый службой здравоохранения как один из наиболее проблемных ингредиентов в сигаретах.
Активисты давно утверждают, что одноразовые вейпы расточительны, а материалы и химикаты, используемые для их изготовления, включая литиевые батареи, затрудняют их безопасную утилизацию.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-