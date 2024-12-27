В колумбийском парламенте депутат Кэти Хувинао вызвала скандал из-за курения вейпа во время обсуждения реформы системы здравоохранения.

Что известно об обстоятельствах скандала из-за курения вейпа в стенах парламента Колумбии

Распространенные в соцсетях кадры быстро стали вирусными. На них депутат Кэти Хувинао курит желтый вейп и в этот момент замечает, что камера смотрит на нее.

Она попыталась быстро выпустить дым и спрятать электронное курительное устройство.

⚖️ 🚬 Deputada colombiana Cathy Juvinao é FLAGRADA fumando vape durante debate sobre reformas no sistema de saúde da Colômbia; veja:pic.twitter.com/uMqYRdvt21 — Republique 🗞 (@republiqueBRA) December 20, 2024

Как другие коллеги политики отреагировали на ее поступок

Коллеги политики жестко раскритиковали Хувинао из-за ее поведения.

Руководитель агентства социального процветания Колумбии Густаво Боливар высмеял депутат, заявив, что она постоянно озадачивает меры, способствующие развитию учреждений здравоохранения.

Суперинтендант промышленности и торговли Сиелло Русинке предположил, что, вероятно, Хувина считает себя выше закона.

Сама Хувиано признала, что виновата, поскольку не соблюдала закон, запрещающий использование вейпов и электронных сигарет в закрытых помещениях.