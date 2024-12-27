В колумбийском парламенте депутат Кэти Хувинао вызвала скандал из-за курения вейпа во время обсуждения реформы системы здравоохранения.
Главные тезисы
- Депутат Кэти Хувинао вызвала скандал в колумбийском парламенте, куря вейп во время обсуждения реформы здравоохранения.
- Видео с курением вейпа быстро распространилось в соцсетях, вызвав возмущение общественности.
- Коллеги политики жестко раскритиковали Хувинао за нарушение закона об использовании вейпов в закрытых помещениях.
- Депутат признала свою вину и извинилась перед гражданами за нарушение правил парламента.
- Руководитель агентства социального процветания Колумбии и другие политики также высказали свое обеспокоенность по поводу действий депутата.
Что известно об обстоятельствах скандала из-за курения вейпа в стенах парламента Колумбии
Распространенные в соцсетях кадры быстро стали вирусными. На них депутат Кэти Хувинао курит желтый вейп и в этот момент замечает, что камера смотрит на нее.
Она попыталась быстро выпустить дым и спрятать электронное курительное устройство.
⚖️ 🚬 Deputada colombiana Cathy Juvinao é FLAGRADA fumando vape durante debate sobre reformas no sistema de saúde da Colômbia; veja:pic.twitter.com/uMqYRdvt21— Republique 🗞 (@republiqueBRA) December 20, 2024
Как другие коллеги политики отреагировали на ее поступок
Коллеги политики жестко раскритиковали Хувинао из-за ее поведения.
Руководитель агентства социального процветания Колумбии Густаво Боливар высмеял депутат, заявив, что она постоянно озадачивает меры, способствующие развитию учреждений здравоохранения.
Суперинтендант промышленности и торговли Сиелло Русинке предположил, что, вероятно, Хувина считает себя выше закона.
Сама Хувиано признала, что виновата, поскольку не соблюдала закон, запрещающий использование вейпов и электронных сигарет в закрытых помещениях.
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