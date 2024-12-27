В парламенте Колумбии разразился скандал из-за курения вейпа одним из депутатов — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В парламенте Колумбии разразился скандал из-за курения вейпа одним из депутатов — видео

Кэти Хувинао
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Источник:  Daily Mail

В колумбийском парламенте депутат Кэти Хувинао вызвала скандал из-за курения вейпа во время обсуждения реформы системы здравоохранения.

Главные тезисы

  • Депутат Кэти Хувинао вызвала скандал в колумбийском парламенте, куря вейп во время обсуждения реформы здравоохранения.
  • Видео с курением вейпа быстро распространилось в соцсетях, вызвав возмущение общественности.
  • Коллеги политики жестко раскритиковали Хувинао за нарушение закона об использовании вейпов в закрытых помещениях.
  • Депутат признала свою вину и извинилась перед гражданами за нарушение правил парламента.
  • Руководитель агентства социального процветания Колумбии и другие политики также высказали свое обеспокоенность по поводу действий депутата.

Что известно об обстоятельствах скандала из-за курения вейпа в стенах парламента Колумбии

Распространенные в соцсетях кадры быстро стали вирусными. На них депутат Кэти Хувинао курит желтый вейп и в этот момент замечает, что камера смотрит на нее.

Она попыталась быстро выпустить дым и спрятать электронное курительное устройство.

Как другие коллеги политики отреагировали на ее поступок

Коллеги политики жестко раскритиковали Хувинао из-за ее поведения.

Руководитель агентства социального процветания Колумбии Густаво Боливар высмеял депутат, заявив, что она постоянно озадачивает меры, способствующие развитию учреждений здравоохранения.

Суперинтендант промышленности и торговли Сиелло Русинке предположил, что, вероятно, Хувина считает себя выше закона.

Сама Хувиано признала, что виновата, поскольку не соблюдала закон, запрещающий использование вейпов и электронных сигарет в закрытых помещениях.

Я извиняюсь перед гражданами за то, что произошло вчера на пленарном заседании, — отметила колумбийская депутат.

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