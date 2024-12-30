Гучний секс-скандал навколо Трампа. Що вирішив суд

30 грудня Федеральний апеляційний суд США підтримав вердикт у розмірі 5 мільйонів доларів, який письменниця Джин Керролл виграла у Дональда Трампа, коли присяжні визнали його винним у сексуальному домаганні, а потім наклепі на колишню колумністку журналу.

Трамп програв апеляцію

Згідно з даними американських журналістів, колегія з трьох суддів 2-го окружного апеляційного суду США на Манхеттені одноголосно відхилила аргумент майбутнього президента США.

Дональд Трамп стверджував, що суддя першої інстанції не мав жодного права давати присяжним можливість почути докази про нібито минулі сексуальні злочини республіканця, що робить судовий процес і вирок несправедливими.

За словами судді, докази, зокрема й хизування політика своєю “сексуальною доблестю” на відео "Access Hollywood", яке буле оприлюднене на тлі президентської кампанії 2016 року, встановили "повторювану, ідіосинкратичну модель поведінки", що узгоджується зі звинуваченнями Керролл.

Беручи до уваги записи в цілому і враховуючи сильні сторони справи пані Керролл, ми не переконані, що будь-яка заявлена помилка або комбінація помилок у рішеннях окружного суду щодо доказів вплинула на суттєві права пана Трампа. Поширити

Деталі секс-скандалу навколо Трампа

Американська колумністка й письменниця Джин Керролл звинуватила республіканця в зґвалтуванні ще у 2019 році, коли він був президентом.

Однак, що важливо розуміти, розгляд справи почався лише у квітні 2023-го.

Політик не захотів свідчити у суді, а публічно повторював, що він не міг зґвалтувати Керролл, бо вона "не його типаж".

На цьому тлі Дональда Трампа звинуватили у домаганні чи зґвалтуванні кілька інших жінок, однак справа Керролл стала першою, в якій було ухвалено вирок.