Громкий секс-скандал вокруг Трампа. Что решил суд

30 декабря Федеральный апелляционный суд США поддержал вердикт в размере 5 миллионов долларов, который писательница Джин Кэрролл требовала у Дональда Трампа.

Трамп проиграл апелляцию

Согласно данным американских журналистов, коллегия из трех судей 2-го окружного апелляционного суда США на Манхэттене единогласно отклонила довод будущего президента США.

Дональд Трамп утверждал, что судья первой инстанции не имел права давать присяжным возможность услышать доказательства о якобы прошлых сексуальных преступлениях республиканца, что делает судебный процесс и приговор несправедливыми.

По словам судьи, доказательства, в том числе и кичливость политика своей "сексуальной доблестью" на видео "Access Hollywood", которое было обнародовано на фоне президентской кампании 2016 года, установили "повторяющуюся, идиосинкратическую модель поведения", согласующуюся с обвинениями Кэрролл.

Учитывая записи в целом и учитывая сильные стороны дела госпожи Кэрролл, мы не убеждены, что любая заявленная ошибка или комбинация ошибок в решениях окружного суда относительно доказательств повлияла на существенные права господина Трампа. Поделиться

Детали секс-скандала вокруг Трампа

Американская колумнистка и писательница Джин Кэрролл обвинила республиканца в изнасиловании еще в 2019 году, когда он был президентом.

Однако, что важно понимать, рассмотрение дела началось только в апреле 2023 года.

Политик не захотел свидетельствовать в суде, а публично повторял, что он не мог изнасиловать Кэрролл, потому что она "не его типаж".

На этом фоне Дональда Трампа обвинили в домогательствах или изнасиловании несколько других женщин, однако дело Кэрролл стало первым, в котором был вынесен приговор.