Громкий секс-скандал вокруг Трампа. Что решил суд

30 декабря Федеральный апелляционный суд США поддержал вердикт в размере 5 миллионов долларов, который писательница Джин Кэрролл требовала у Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Суд отклонил апелляцию и поддержал решение о вине Трампа в сексуальном домогательстве.
- Республиканец продолжает отвергать все обвинения.
Трамп проиграл апелляцию
Согласно данным американских журналистов, коллегия из трех судей 2-го окружного апелляционного суда США на Манхэттене единогласно отклонила довод будущего президента США.
Дональд Трамп утверждал, что судья первой инстанции не имел права давать присяжным возможность услышать доказательства о якобы прошлых сексуальных преступлениях республиканца, что делает судебный процесс и приговор несправедливыми.
По словам судьи, доказательства, в том числе и кичливость политика своей "сексуальной доблестью" на видео "Access Hollywood", которое было обнародовано на фоне президентской кампании 2016 года, установили "повторяющуюся, идиосинкратическую модель поведения", согласующуюся с обвинениями Кэрролл.
Детали секс-скандала вокруг Трампа
Американская колумнистка и писательница Джин Кэрролл обвинила республиканца в изнасиловании еще в 2019 году, когда он был президентом.
Однако, что важно понимать, рассмотрение дела началось только в апреле 2023 года.
Политик не захотел свидетельствовать в суде, а публично повторял, что он не мог изнасиловать Кэрролл, потому что она "не его типаж".
На этом фоне Дональда Трампа обвинили в домогательствах или изнасиловании несколько других женщин, однако дело Кэрролл стало первым, в котором был вынесен приговор.
В мае 2023 года Федеральный суд Манхэттена признал республиканцам виновным по гражданскому иску колумнистки и писательницы Джин Кэрролл и обязал его выплатить компенсацию.
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