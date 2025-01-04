В Великобритании разразился новый громкий скандал из-за систематических сексуальных преступлений против детей, годами игнорировавших правоохранители и место власти.

Что известно о скандале в Британии вокруг систематических сексуальных преступлений против детей

Скандал вспыхнул после появления в СМИ историй о случаях изнасилования детей в городах Олдхэм, Рочдейл, Ротерхэм и других.

В частности, в Ротерхеме за последние 16 лет было совершено сексуальное насилие над 1 тыс. 400 детьми.

При этом большинство преступников оказались получившими британское гражданство выходцами из Пакистана.

В Телфорде за последние 40 лет было изнасиловано до 1 тыс. несовершеннолетних девушек, однако расследование тормозили из-за резонанса по расовой принадлежности.

По результатам независимого отчета 2022 года были выявлены серьезные недостатки в работе правоохранительных органов и местных властей, которые не реагировали на случаи насилия.

When Sophie (12) reported being abducted from Oldham Police Station and raped by 7 men, the council didn't record a crime.



When she reported grooming, a social worker claimed she was "prone to fantasise".



How can Jess Phillips believe that this doesn't merit an inquiry? https://t.co/QBzINhE2Cv pic.twitter.com/yfrgAeOgsv — Lara Brown (@lara_e_brown) January 1, 2025

По словам руководительницы расследования Алексис Джей, британское правительство проигнорировало все 20 предоставленных ею рекомендаций.

Одним из примеров является инцидент с сексуальным насилием на 12-летней Софи, которая в октябре 2006 года пришла в отделение полиции, чтобы заявить о преступлении.

Правоохранители заявили, что девочка находилась в состоянии алкогольного опьянения и приказали уходить.

В то же время под отделением девочку уже ждали двое мужчин, которые повторно изнасиловали ее в автомобиле, а затем в доме еще одного мужчину.

Обещавший помочь таксист отвез ее в дом, где произошло групповое изнасилование.

Что известно о политическом скандале на фоне систематических изнасилований несовершеннолетних

Представители Консервативной партии заявили о необходимости проведения национального расследования, однако лейбористы заявляют, что ситуация контролируется.

Между тем, в ситуацию решил вмешаться американский миллиардер Илон Маск.

Он выступил с громкими обвинениями в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который в 2008-2013 годах возглавлял Королевскую прокурорскую службу, заявив, что он причастен к этим преступлениям.

Стармер должен предстать перед обвинениями в соучастии в худшем массовом преступлении в истории Британии, — заявляет Маск. Поделиться

Он также поддержал идею национального расследования и призвал к досрочным выборам: "Народ Британии не хочет этого правительства. Новые выборы!"

В своих публикациях Маск распространял новости с заголовками о "более миллионе детей-жертв" и "национальной трагедии".

В то же время, он поддержал ультраправую "Партию реформ", которая также требует роспуска парламента.

Представители правительства и оппозиции ответили в Маску резко. Теневой министр здравоохранения Уэс Стритинг обвинил его в распространении дезинформации, заявив, что правительство серьезно относится к защите детей.

Министр здравоохранения Эндрю Гвинн посоветовал Маску "сосредоточиться на проблемах в США", подчеркнув, что расследования уже проводились и в новых не нуждаются.