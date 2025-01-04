В Великобритании разразился новый громкий скандал из-за систематических сексуальных преступлений против детей, годами игнорировавших правоохранители и место власти.
Главные тезисы
- Громкий скандал в Британии из-за систематических сексуальных преступлений над детьми, многие случаи которых игнорировались властью и правоохранителями.
- Независимый отчет выявил серьезные недостатки в работе правоохранительных органов и местных властей, требуется усиление контроля за ситуацией со стороны политиков и общественности.
- Илон Маск активно вмешался в ситуацию, обвиняя руководство страны в причастности к преступлениям, требуя проведения досрочных выборов и национального расследования.
Что известно о скандале в Британии вокруг систематических сексуальных преступлений против детей
Скандал вспыхнул после появления в СМИ историй о случаях изнасилования детей в городах Олдхэм, Рочдейл, Ротерхэм и других.
В частности, в Ротерхеме за последние 16 лет было совершено сексуальное насилие над 1 тыс. 400 детьми.
При этом большинство преступников оказались получившими британское гражданство выходцами из Пакистана.
В Телфорде за последние 40 лет было изнасиловано до 1 тыс. несовершеннолетних девушек, однако расследование тормозили из-за резонанса по расовой принадлежности.
По результатам независимого отчета 2022 года были выявлены серьезные недостатки в работе правоохранительных органов и местных властей, которые не реагировали на случаи насилия.
When Sophie (12) reported being abducted from Oldham Police Station and raped by 7 men, the council didn't record a crime.— Lara Brown (@lara_e_brown) January 1, 2025
When she reported grooming, a social worker claimed she was "prone to fantasise".
How can Jess Phillips believe that this doesn't merit an inquiry? https://t.co/QBzINhE2Cv pic.twitter.com/yfrgAeOgsv
По словам руководительницы расследования Алексис Джей, британское правительство проигнорировало все 20 предоставленных ею рекомендаций.
Одним из примеров является инцидент с сексуальным насилием на 12-летней Софи, которая в октябре 2006 года пришла в отделение полиции, чтобы заявить о преступлении.
Правоохранители заявили, что девочка находилась в состоянии алкогольного опьянения и приказали уходить.
В то же время под отделением девочку уже ждали двое мужчин, которые повторно изнасиловали ее в автомобиле, а затем в доме еще одного мужчину.
Обещавший помочь таксист отвез ее в дом, где произошло групповое изнасилование.
Что известно о политическом скандале на фоне систематических изнасилований несовершеннолетних
Представители Консервативной партии заявили о необходимости проведения национального расследования, однако лейбористы заявляют, что ситуация контролируется.
Между тем, в ситуацию решил вмешаться американский миллиардер Илон Маск.
Он выступил с громкими обвинениями в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который в 2008-2013 годах возглавлял Королевскую прокурорскую службу, заявив, что он причастен к этим преступлениям.
Он также поддержал идею национального расследования и призвал к досрочным выборам: "Народ Британии не хочет этого правительства. Новые выборы!"
В своих публикациях Маск распространял новости с заголовками о "более миллионе детей-жертв" и "национальной трагедии".
В то же время, он поддержал ультраправую "Партию реформ", которая также требует роспуска парламента.
Представители правительства и оппозиции ответили в Маску резко. Теневой министр здравоохранения Уэс Стритинг обвинил его в распространении дезинформации, заявив, что правительство серьезно относится к защите детей.
Министр здравоохранения Эндрю Гвинн посоветовал Маску "сосредоточиться на проблемах в США", подчеркнув, что расследования уже проводились и в новых не нуждаются.
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