Девід Копперфілд опинився у центрі гучного сексуального скандалу

16 жінок звинувачують всесвітньо відомого американського ілюзіоніста Девіда Копперфілда у сексуальних домаганнях.
Що стало відом про таємне минуле Девіда Копперфілда
Редакція видання The Guardian вирішила провести розслідування, в межах якого стало відомо, що жертвами фокусника були неповнолітні дівчата.
Якійсь частині з них на той момент було лише 15 років,
Сексуальні домагання Копперфілда тривали з кінця 1980-х до 2014 року.
За словами трьох жінок, ілюзіоніст підсипав їм наркотики перед тим, як вступити з ними в статевий зв’язок.
Вони також наголошують, що не дали б на це згоду, якби не перебували під дією наркотичних речовин.
Адвокати фокусника відкидають усі звинувачення і заявляють, що їхній клієнт "ніколи не поводився неприйнятно з кимось, тим більше з неповнолітніми".
Копперфілда також звинувачують у неприйнятній поведінці
Як розповідає Феллон Торнтон, ілюзіоніст стиснув її груди під час виступу в січні 2014 року в казино-готелі MGM Grand.
Однак ніхто не відреагував на скарги жінки через нібито "брак доказів".
Доволі красномовним фактом також є зв'язок зірки з Джеффрі Епштейном — американським мільйонером, засудженим за торгівлю дітьми.
Попри це, команда зірки продовжує запевняти, що Девід завжди поводився з повагою до інших людей.
Адвокати фокусника додали, що він підтримує рух #MeToo проти сексуального насильства і сексуальних домагань.
Що важливо розуміти, рух #MeToo з’явився на тлі звинувачень проти голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна.
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