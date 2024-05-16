Девід Копперфілд опинився у центрі гучного сексуального скандалу

Що стало відом про таємне минуле Девіда Копперфілда

Редакція видання The Guardian вирішила провести розслідування, в межах якого стало відомо, що жертвами фокусника були неповнолітні дівчата.

Якійсь частині з них на той момент було лише 15 років,

Сексуальні домагання Копперфілда тривали з кінця 1980-х до 2014 року.

За словами трьох жінок, ілюзіоніст підсипав їм наркотики перед тим, як вступити з ними в статевий зв’язок.

Вони також наголошують, що не дали б на це згоду, якби не перебували під дією наркотичних речовин.

Адвокати фокусника відкидають усі звинувачення і заявляють, що їхній клієнт "ніколи не поводився неприйнятно з кимось, тим більше з неповнолітніми".

Копперфілда також звинувачують у неприйнятній поведінці

Як розповідає Феллон Торнтон, ілюзіоніст стиснув її груди під час виступу в січні 2014 року в казино-готелі MGM Grand.

Однак ніхто не відреагував на скарги жінки через нібито "брак доказів".

Доволі красномовним фактом також є зв'язок зірки з Джеффрі Епштейном — американським мільйонером, засудженим за торгівлю дітьми.

Попри це, команда зірки продовжує запевняти, що Девід завжди поводився з повагою до інших людей.

Адвокати фокусника додали, що він підтримує рух #MeToo проти сексуального насильства і сексуальних домагань.