Дэвид Копперфильд оказался в центре громкого сексуального скандала
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Дэвид Копперфильд оказался в центре громкого сексуального скандала

Дэвид Копперфилд
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Источник:  The Guardian

16 женщин обвиняют всемирно известного американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах.

Что стало известно о тайном прошлом Дэвида Копперфильда

Редакция издания The Guardian решила провести расследование, в рамках которого стало известно, что жертвами фокусника были несовершеннолетние девушки.

Части из них на тот момент было всего 15 лет.

Сексуальные домогательства Копперфильда продолжались с конца 1980-х по 2014 год.

По словам трех женщин, иллюзионист подсыпал им наркотики перед тем, как вступить с ними в половую связь.

Они также отмечают, что не дали бы на это согласия, если бы не находились под действием наркотических веществ.

Адвокаты фокусника отвергают все обвинения и заявляют, что их клиент "никогда не обращался неприемлемо с кем-то, тем более с несовершеннолетними".

Копперфильда также обвиняют в неприемлемом поведении

Как рассказывает Феллон Торнтон, иллюзионист сжал ее грудь во время выступления в январе 2014 года в казино-отеле MGM Grand.

Однако никто не отреагировал на жалобы женщины из-за якобы "нехватки доказательств".

Довольно красноречивым фактом является связь звезды с Джеффри Эпштейном — американским миллионером, осужденным за торговлю детьми.

Несмотря на это, команда звезды продолжает уверять, что Дэвид всегда обращался с уважением к другим людям.

Адвокаты фокусника добавили, что он поддерживает движение MeToo против сексуального насилия и сексуальных притязаний.

Что важно понимать, движение #MeToo появилось на фоне обвинений против голливудского продюсера Гарви Вайнштейна.

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