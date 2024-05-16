Дэвид Копперфильд оказался в центре громкого сексуального скандала

16 женщин обвиняют всемирно известного американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах.
Что стало известно о тайном прошлом Дэвида Копперфильда
Редакция издания The Guardian решила провести расследование, в рамках которого стало известно, что жертвами фокусника были несовершеннолетние девушки.
Части из них на тот момент было всего 15 лет.
Сексуальные домогательства Копперфильда продолжались с конца 1980-х по 2014 год.
По словам трех женщин, иллюзионист подсыпал им наркотики перед тем, как вступить с ними в половую связь.
Они также отмечают, что не дали бы на это согласия, если бы не находились под действием наркотических веществ.
Адвокаты фокусника отвергают все обвинения и заявляют, что их клиент "никогда не обращался неприемлемо с кем-то, тем более с несовершеннолетними".
Копперфильда также обвиняют в неприемлемом поведении
Как рассказывает Феллон Торнтон, иллюзионист сжал ее грудь во время выступления в январе 2014 года в казино-отеле MGM Grand.
Однако никто не отреагировал на жалобы женщины из-за якобы "нехватки доказательств".
Довольно красноречивым фактом является связь звезды с Джеффри Эпштейном — американским миллионером, осужденным за торговлю детьми.
Несмотря на это, команда звезды продолжает уверять, что Дэвид всегда обращался с уважением к другим людям.
Адвокаты фокусника добавили, что он поддерживает движение MeToo против сексуального насилия и сексуальных притязаний.
Что важно понимать, движение #MeToo появилось на фоне обвинений против голливудского продюсера Гарви Вайнштейна.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-