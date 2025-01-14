Секс-скандал вокруг Нила Геймана. Против писателя выдвинуты новые обвинения
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Секс-скандал вокруг Нила Геймана. Против писателя выдвинуты новые обвинения

Нил Гейман
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Источник:  vulture.com

Полгода спустя после обвинений популярного британского писателя Нила Геймана в сексуальном насилии, против него выдвинули новые обвинения в изнасилованиях.

Главные тезисы

  • Против популярного британского писателя Нила Геймана выдвинуты новые обвинения в изнасилованиях и сексуальных домогательствах со стороны пяти женщин.
  • Расследование журналистов включает тексты, дневники и электронные письма, где отмечаются случаи сексуального насилия со стороны Геймана.
  • Некоторые жертвы утверждают, что сексуальные домогательства и насилие происходили над ними с принуждением и приминением физического насилия.
  • Адвокаты Нила Геймана опровергают любые обвинения, утверждая, что все контакты были осуществлены с согласия обеих сторон.

Что известно о новых обвинениях в сексуальном насилии в адрес Нила Геймана

По информации журналистов издания, писателя-фантаста и автора популярных книг "Песочный человек", "Добрые предвестники", "Американские боги" и "Коралина" обвинили в сексуальных притязаниях и насилии сразу пять женщин.

По их словам, они стали жертвами притязаний и сексуального насилия со стороны писателя летом 2024 года. В общей сложности уже 9 женщин обвинили Геймана в сексуальных преступлениях.

Прошлые обвинения были обнародованы в шестисерийном подкаст-сериале "Мастер: обвинение против Нила Геймана" британского издания Tortoise.

В новом расследовании журналистов фигурируют еще четыре обвинения.

Против писателя Нила Геймана выдвинуты новые обвинения в сексуальных преступлениях
Нил Геймана

Авторы материала проанализировали тексты, записи в дневниках, электронные письма с друзьями и сообщения полиции.

Отмечается, что самой молодой женщине, которая могла подвергнуться сексуальному насилию со стороны Геймана, исполнилось 18 лет.

Большинству пострадавших было по 20 лет.

К моменту совершения преступлений звезде было примерно 40 лет, но один случай мог быть за 15 лет до этого, ведь жертва утверждает, что в 1986 году он ее насильно поцеловал.

Некоторые женщины сотрудничали с писателем, а другие были его поклонницами.

По словам одной из вероятных пострадавших Скарлетт Павлович, она работала няней у второй жены Геймана Аманды Палмер.

Она заявляет, что в 2022 году писатель напал на нее в ванной и приказал называть его хозяином.

Затем он несколько раз ее "жестоко изнасиловал" и называл ее рабыней. Девушка теряла сознание от боли, за чем иногда наблюдал сын писателя.

Другая жертва Кендалл вспомнила, что знаменитость ее целовал без разрешения, а затем изнасиловал прямо в автобусе в 2012 году.

Третья пострадавшая Кендра Стаут закрутила роман с Нилом в 2003 году. По ее словам, бойфренд иногда избивал ее и заставлял заниматься сексом даже после ее отказов.

Друзья эксдружины автора книг Палмер рассказали, что у них были свободные отношения.

Женщина под псевдонимом Рэйчел начала отношения с Палмером до того, как она познакомила ее с Гейманом.

Она также призналась, что писатель совершал физическое насилие над ней.

Что говорят адвокаты писателя

Адвокаты звезды опровергают любые обвинения. Они заявили, что все половые контакты с элементами физического насилия происходили с согласия обеих сторон.

С лета 2024 года, когда стало известно о возможных преступлениях Нила, с ним прекратили сотрудничество многие компании. В частности, Disney поставил на паузу экранизацию "Истории с кладбищем", а также сериал Amazon Prime Video "Хорошие переводчики" не получил продолжения на третий сезон.

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