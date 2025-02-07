Секс-скандал зі співочим ректором — ексстудентки звинуватили Поплавського у домаганнях

Ректора Київського національного університету культури і мистецтв, співака та продюсера Михайла Поплавського звинуватили в сексуальних домаганнях. Про це написала на своїй сторінці у Facebook в межах ініціативи #НеМовчи випускниця вишу Владислава Коренна.

Співочого ректора Поплавського звинувачують у сексуальних домаганнях

Владислава зауважила, що ця ситуація сталася, коли вона прийшла в приймальню попросити їй дати місце в гуртожитку, «на яке і так мала право».

Прізвище людини, яка домагалася до неї, колишня студентка КНУКіМ називає лише у коментарях. Проте українська драматургиня, співзасновниця «Театру Драматургів» Катерина Пенькова у відповідь зазначає, що «навіть, якби ви не сказали, хто це, я вже знала, що це Поплавський».

Скрини з допису Владислави

Січень, дев’ята вечора, перший локдаун, третій курс і мені 19. Я їду в машині, і охоронець просить ввімкнути “режим польоту” і на питання “навіщо?” відповідає: “щоб не шукали”. По карті я бачу, що ми вже десь за Києвом. Приїжджаємо, мене проводять у кімнату, яка зроблена як гостьова для дівчат, висить халатик на плечиках і ванна кімната. Ми сідаємо за стіл, мені наливають Hennessy і кажуть пити на голодний шлунок, я відмовляюсь — мене криють матом, — розповіла Коренна. Поширити

За словами дівчини, після цього Поплавський розклав перед нею кілька телефонів і почав телефонувати підлеглим, вимикаючи мікрофон і розповідаючи їй, «кого він, коли і як» і що «всі жінки, які обіймають посади, просто “тр*халися” з ним».

Дякуючи Богу чи моєму гострому язику, зі мною дуже швидко втомлюєшся, бо на одне слово я відповім 10 своїх. І без страху в очах, хоча морально ситуацію витримувати складно. Коли я зрозуміла, що мене починає тіпати від стресу так, що я не можу дати собі ради, — попросила поїхати. З хорошого — мені викликали водія і попросили зателефонувати на наступний день, аби зніматися в університетських тік-токах, — додала вона.

Коренна зазначила, що вранці «страшенно боялася», що її відрахують з університету, якщо вона не зателефонує, тому дівчина виконала прохання, сказавши, що захворіла і не хоче нікого заразити.

Водночас випускниця КНУКіМ стверджує, що їй дуже пощастило, адже «були дівчата, з якими це сталося у 17, і все було не так скромно».

Ну, і з хорошого — в ліс мене теж не вивезли, хоча могли. Тому довчилася я свої півтора року і більше жодного дня не хотіла згадувати свої студентські роки, — резюмувала вона. Поширити

Окрім цього, у коментарях під публікацією інша випускниця КНУКіМ Юлія Попова розповіла, що її теж запрошували «випити коньячку після десятої вечора», коли вона просила перескласти іспит.