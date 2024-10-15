Репер Каньє Вест опинився в епіцентрі гучного секс-скандалу

Ні тлі загадкової історії навколо відомого американського репера P. Diddy з'явилася інформація про те, що його колега по сцені Каньє Вест також брав участь у “білих вечірках” та знущався над людьми.

Каньє Вест може бути причетний до злочинів P. Diddy

Як уже згадувалося раніше, P. Diddy підозрюють у торгівлі людьми та сексуальному насиллі.

Однак він робив це не один — до репера долучалися багато інших зірок.

Так, стало відомо, що колишня помічниця Веста — Лорен Пішотта — звинуватила його у зґвалтуванні.

За словами журналістів, дівчина подала на нього 88-сторінковий позов, в якому заявила, що артист спочатку "накачав" її наркотиками, а потім скоїв над нею насилля.

Ба більше, вказано, що до своєї першої скарги Пішотта додала нові звинувачення, в яких фігурує ім'я дружини знаменитості. Лорен стверджує, що Цензорі була організаторкою секс-вечірок Каньє.

Дівчина також додала, що саме дружина Веста була "координатором оргій" та підтримувала усі "збочені сексуальні фантазії" чоловіка.

Лорен Пішотта (Фото: відкриті джерела)

Лорен Пішотта стверджує, що публічний образ Каньє Веста — фейк

За словами дівчини, вона вважає репера "хижою, агресивною, вульгарною, збоченою людиною".

Каньє використовував свою популярність і становище задля задоволення ненаситної сексуальної жадібності. Під час секс-вечірок він, мовляв, чинив жахливі та садистські речі, — заявила вона. Поширити

Що важливо розуміти, сам артист та його дружина поки ці звинувачення жодним чином не коментували.

До словами, репер P. Diddy вже місяць перебуває під вартою та відкидає усі звинувачення. Суд щодо його злочинів запланований на травень наступного року.

Як відомо, проти скандального музиканта висунули шість нових звинувачень. Наймолодшій жертві було всього 16 років.