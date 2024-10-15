Рэпер Канье Вест оказался в эпицентре громкого секс-скандала

На фоне загадочной истории вокруг известного американского рэпера P. Diddy появилась информация о том, что его коллега по сцене Канье Вест также участвовал в "белых вечеринках" и издевался над людьми.

Канье Вест может быть причастен к преступлениям P. Diddy

Как уже упоминалось ранее, P. Diddy подозревается в торговле людьми и сексуальном насилии.

Однако он делал это не один — к рэперу приобщались многие другие звезды.

Так, стало известно, что бывшая помощница Веста Лорен Пишотта обвинила его в изнасиловании.

По словам журналистов, девушка подала на него 88-страничный иск, в котором заявила, что артист сначала "накачал" ее наркотиками, а затем совершил над ней насилие.

Более того, указано, что к своей первой жалобе Пишотта добавила новые обвинения, в которых фигурирует имя жены знаменитости. Лорен утверждает, что Цензори была организатором секс-вечеринок Канье.

Девушка также добавила, что именно супруга Веста была "координатором оргий" и поддерживала все "извращенные сексуальные фантазии" мужа.

Лорен Пишотта (Фото: открытые источники)

Лорен Пишотта утверждает, что публичный образ Канье Веста — фейк

По словам девушки, она считает рэпера "хищным, агрессивным, вульгарным, извращенным человеком".

Канье использовал свою популярность и положение для удовлетворения ненасытной сексуальной алчности. Во время секс-вечеринок он, мол, совершал ужасные и садистские вещи, — заявила она. Поделиться

Что важно понимать, сам артист и его жена пока эти обвинения никак не комментировали.

К слову, рэпер P. Diddy уже месяц находится под стражей и отвергает все обвинения. Суд по его преступлениям запланирован на май следующего года.

Как известно, против скандального музыканта выдвинули шесть новых обвинений. Самой молодой жертве было всего 16 лет.