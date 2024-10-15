Рэпер Канье Вест оказался в эпицентре громкого секс-скандала

На фоне загадочной истории вокруг известного американского рэпера P. Diddy появилась информация о том, что его коллега по сцене Канье Вест также участвовал в "белых вечеринках" и издевался над людьми.
Главные тезисы
- Бывшая помощница Канье Веста обвинила его в сексуальном насилии.
- Девушка утверждает, что публичный образ рэпера – это фейк.
- Она также утверждает, что к преступлениям Веста причастна его жена.
Канье Вест может быть причастен к преступлениям P. Diddy
Как уже упоминалось ранее, P. Diddy подозревается в торговле людьми и сексуальном насилии.
Однако он делал это не один — к рэперу приобщались многие другие звезды.
Так, стало известно, что бывшая помощница Веста Лорен Пишотта обвинила его в изнасиловании.
По словам журналистов, девушка подала на него 88-страничный иск, в котором заявила, что артист сначала "накачал" ее наркотиками, а затем совершил над ней насилие.
Более того, указано, что к своей первой жалобе Пишотта добавила новые обвинения, в которых фигурирует имя жены знаменитости. Лорен утверждает, что Цензори была организатором секс-вечеринок Канье.
Девушка также добавила, что именно супруга Веста была "координатором оргий" и поддерживала все "извращенные сексуальные фантазии" мужа.
Лорен Пишотта утверждает, что публичный образ Канье Веста — фейк
По словам девушки, она считает рэпера "хищным, агрессивным, вульгарным, извращенным человеком".
Что важно понимать, сам артист и его жена пока эти обвинения никак не комментировали.
К слову, рэпер P. Diddy уже месяц находится под стражей и отвергает все обвинения. Суд по его преступлениям запланирован на май следующего года.
Как известно, против скандального музыканта выдвинули шесть новых обвинений. Самой молодой жертве было всего 16 лет.
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