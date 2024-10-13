Джаред Лето попал в скандал из-за заявления о желании выступить в России
Категория
Шоу-бизнес
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Джаред Лето попал в скандал из-за заявления о желании выступить в России

Джаред Лето
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Источник:  online.ua

Известный актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето сделал провокационное заявление во время концерта коллектива в Сербии 11 октября.

Главные тезисы

  • Джаред Лето вызвал негодование украинских фанатов своими заявлениями о планах выступить в России, называя войну в Украине “проблемой”.
  • Реакция украинцев в социальных сетях отразила их возмущение и критику по отношению к Джареду Лето.
  • Распространенное в сети видео обращения Лето к фанатам в Сербии стало причиной скандала из-за его желания провести концерты в России.
  • Украинские поклонники Thirty Seconds to Mars выразили негативное отношение к актеру, считая, что его выступления в России могут навредить его популярности в Украине.

Джаред Лето отметился скандальным заявлением по поводу войны России против Украины

В частности, в сети распространили видеофрагмент обращения Лето к фанатам в Белграде 11 октября.

Лето заявил, что хочет приехать с концертами в Москву и Санкт-Петербург, назвав при этом развязанную Россией преступную войну против Украины "проблемой".

Он выразил желание приехать к поклонникам Thirty Seconds to Mars в России, а затем якобы провести концерт в Киеве.

Лето также поинтересовался, сколько среди присутствующих в зале находятся сербы, а сколько россиян. Оказалось, что последних гораздо больше.

Вы скучали по нам! Я ощутил вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы уедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть, — заявил музыкант.

После этого Лето на русском обратился к своим фанатам.

Лето отреагировали украинские поклонники Thirty Seconds to Mars

Во-первых, пусть уезжает сейчас с концертами в Москву, в чем проблема? Во-вторых, если он поедет в Москву, о Киеве может забыть", "Дайте деду таблетки выпить, что-то попаяло", "Да он буддист, там нирван под травой и все такое, — ответили в соцсетях украинцы.

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