Известный актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето сделал провокационное заявление во время концерта коллектива в Сербии 11 октября.

Джаред Лето отметился скандальным заявлением по поводу войны России против Украины

В частности, в сети распространили видеофрагмент обращения Лето к фанатам в Белграде 11 октября.

Лето заявил, что хочет приехать с концертами в Москву и Санкт-Петербург, назвав при этом развязанную Россией преступную войну против Украины "проблемой".

Те, що для українця війна, для джареда лето — проблема, яка заважає приїхати в пітєр з концертом. pic.twitter.com/wAwaOYT2s1 — Деградація та пронос (@Jeday_Hakimaru) October 12, 2024

Он выразил желание приехать к поклонникам Thirty Seconds to Mars в России, а затем якобы провести концерт в Киеве.

Лето также поинтересовался, сколько среди присутствующих в зале находятся сербы, а сколько россиян. Оказалось, что последних гораздо больше.

Вы скучали по нам! Я ощутил вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы уедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть, — заявил музыкант. Поделиться

После этого Лето на русском обратился к своим фанатам.

Лето отреагировали украинские поклонники Thirty Seconds to Mars