Известный актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето сделал провокационное заявление во время концерта коллектива в Сербии 11 октября.
Главные тезисы
- Джаред Лето вызвал негодование украинских фанатов своими заявлениями о планах выступить в России, называя войну в Украине “проблемой”.
- Реакция украинцев в социальных сетях отразила их возмущение и критику по отношению к Джареду Лето.
- Распространенное в сети видео обращения Лето к фанатам в Сербии стало причиной скандала из-за его желания провести концерты в России.
- Украинские поклонники Thirty Seconds to Mars выразили негативное отношение к актеру, считая, что его выступления в России могут навредить его популярности в Украине.
Джаред Лето отметился скандальным заявлением по поводу войны России против Украины
В частности, в сети распространили видеофрагмент обращения Лето к фанатам в Белграде 11 октября.
Лето заявил, что хочет приехать с концертами в Москву и Санкт-Петербург, назвав при этом развязанную Россией преступную войну против Украины "проблемой".
Те, що для українця війна, для джареда лето — проблема, яка заважає приїхати в пітєр з концертом. pic.twitter.com/wAwaOYT2s1— Деградація та пронос (@Jeday_Hakimaru) October 12, 2024
Он выразил желание приехать к поклонникам Thirty Seconds to Mars в России, а затем якобы провести концерт в Киеве.
Лето также поинтересовался, сколько среди присутствующих в зале находятся сербы, а сколько россиян. Оказалось, что последних гораздо больше.
После этого Лето на русском обратился к своим фанатам.
Лето отреагировали украинские поклонники Thirty Seconds to Mars
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