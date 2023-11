Впервые в мире. Джаред Лето законно покорил небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке

Современный Человек-Паук

Американский музыкант и фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето поднялся на Эмпайр-Стейт-Билдинг, чтобы осуществить заветную мечту и прорекламировать предстоящий тур.

Об этом 9 ноября сообщили на странице X Empire State Building.

Актер и певец поднялся на 102-этажный небоскреб высотой 381 м (448 м с антенной) Эмпайр-стейт-билдинг, это заняло у него примерно 20 минут. Лето был в полном альпинистском снаряжении с страховавшими его веревками, если бы вдруг потерял равновесие.

Честно говоря, я был больше взволнован, чем расстроен, – сказал Лето. – Но я должен быть честным, это было очень, очень тяжело. Это было гораздо труднее, чем я думал, что это произойдет. Поделиться

Он сказал, что совершил этот подъем, чтобы вычеркнуть заветный пункт из своего списка желаний, а также объявить о начале мирового тура Thirty Seconds to Mars 2024 Seasons, который продлится с марта по сентябрь 2024 года. Тур группы Джареда Лето пройдет в поддержку последнего альбома It's The End of The World But It's A Beautiful Day.

Hear from @JaredLeto as he completed his climb of the Empire State Building pic.twitter.com/iMmMEoACVh — Empire State Building (@EmpireStateBldg) November 10, 2023

Как подтвердили представители здания, музыкант стал первым человеком в мире, который законно поднялся на вершину Эмпайр-Стейт-Билдинг. В 1994 году Ален Робер покорил здание несанкционированно.

Это невероятно. Смотреть, как восходит солнце над городом, который так много для меня значит. С детства Нью-Йорк символизировал место, куда вы отправляетесь, чтобы осуществить свои мечты. В детстве я хотел быть артистом, и Нью-Йорк был тем местом, куда вы отправляетесь, чтобы стать артистом. И Эмпайр-стейт-билдинг всегда был для меня таким символом, – добавил Лето. Поделиться

Ранее музыкант поднимался на стены отеля в Берлине без страхования и прыгал с тарзанки на концертную сцену перед тысячами зрителей на концерте 30 Seconds to Mars.

30 Seconds to Mars и Джаред Лето: что известно

30 Seconds to Mars – американская рок-группа из Лос-Анджелеса, играющая в стиле альтернативного артрока. Его в 1998 году основали братья Джаред и Шенон Лето.

Джаред Лето – американский актер и музыкант, известный по ролям в таких фильмах как "Реквием по мечте", "Американский психопат", "Прерванная жизнь", "Далласский клуб покупателей", "Отряд самоубийц".

В 2014 году Лето стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", за роль в фильме "Далласский клуб покупателей".