Вперше у світі. Джаред Лето законно підкорив хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку

Сучасна Людина-Павук

Американський музикант та фронтмен гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето піднявся на Емпайр-Стейт-Білдінг, щоб здійснити заповітну мрію та прорекламувати майбутній тур.

Про це 9 листопада повідомили на сторінці у X Empire State Building.

Актор і співак піднявся на 102-поверховий хмарочос висотою 381 м (448 м з антеною) Емпайр-Стейт-Білдінг, це зайняло у нього приблизно 20 хвилин. Лето був у повному альпіністському спорядженні з мотузками, які страхували його, якби раптом втратив рівновагу.

Чесно кажучи, я був більше схвильований, ніж знервований, – сказав Лето. – Але я повинен бути чесним, це було дуже, дуже важко. Це було набагато важче, ніж я думав, що це буде. Поширити

Він сказав, що здійснив цей підйом, щоб викреслити заповітний пункт зі свого списку бажань, а також щоб оголосити про початок світового туру Thirty Seconds to Mars 2024 Seasons, що триватиме з березня по вересень 2024 року. Тур гурту Джареда Лето пройде на підтримку останнього альбому It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day.

Hear from @JaredLeto as he completed his climb of the Empire State Building pic.twitter.com/iMmMEoACVh — Empire State Building (@EmpireStateBldg) November 10, 2023

Як підтвердили представники будівлі, музикант став першою людиною у світі, яка законно піднялася на вершину Емпайр-Стейт-Білдінг. У 1994 році Ален Робер підкорив будівлю несанкціоновано.

Це неймовірно. Дивитися, як сходить сонце над містом, яке так багато для мене означає. З дитинства Нью-Йорк символізував місце, куди ви вирушаєте, щоб здійснити свої мрії. У дитинстві я хотів бути артистом, і Нью-Йорк був тим місцем, куди ви вирушаєте, щоб стати артистом. І Емпайр-Стейт-Білдінг завжди був для мене таким символом, – додав Лето. Поширити

Раніше музикант підіймався на стіни готелю в Берліні без страхування й стрибав з тарзанки на концертну сцену перед тисячами глядачів на концерті 30 Seconds to Mars.

30 Seconds to Mars та Джаред Лето: що відомо

30 Seconds to Mars – американський рок-гурт із Лос-Анджелеса, який грає у стилі альтернативного артроку. Його у 1998 році заснували брати Джаред і Шенон Лето.

Джаред Лето – американський актор і музикант, відомий за ролями в таких фільмах як "Реквієм за мрією", "Американський психопат", "Перерване життя", "Далласький клуб покупців", "Загін самогубців".

У 2014 році Лето став лауреатом премії "Оскар" у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану", за роль у фільмі "Далласький клуб покупців".