Вперше у світі. Джаред Лето законно підкорив хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку

Джаред Лето здійснив свою заповітну мрію та піднявся на хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг. Таким чином музикант прорекламував майбутній тур.
Сучасна Людина-Павук
Американський музикант та фронтмен гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето піднявся на Емпайр-Стейт-Білдінг, щоб здійснити заповітну мрію та прорекламувати майбутній тур.
Про це 9 листопада повідомили на сторінці у X Empire State Building.
Актор і співак піднявся на 102-поверховий хмарочос висотою 381 м (448 м з антеною) Емпайр-Стейт-Білдінг, це зайняло у нього приблизно 20 хвилин. Лето був у повному альпіністському спорядженні з мотузками, які страхували його, якби раптом втратив рівновагу.
Він сказав, що здійснив цей підйом, щоб викреслити заповітний пункт зі свого списку бажань, а також щоб оголосити про початок світового туру Thirty Seconds to Mars 2024 Seasons, що триватиме з березня по вересень 2024 року. Тур гурту Джареда Лето пройде на підтримку останнього альбому It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day.
Як підтвердили представники будівлі, музикант став першою людиною у світі, яка законно піднялася на вершину Емпайр-Стейт-Білдінг. У 1994 році Ален Робер підкорив будівлю несанкціоновано.
Раніше музикант підіймався на стіни готелю в Берліні без страхування й стрибав з тарзанки на концертну сцену перед тисячами глядачів на концерті 30 Seconds to Mars.
30 Seconds to Mars та Джаред Лето: що відомо
30 Seconds to Mars – американський рок-гурт із Лос-Анджелеса, який грає у стилі альтернативного артроку. Його у 1998 році заснували брати Джаред і Шенон Лето.
Джаред Лето – американський актор і музикант, відомий за ролями в таких фільмах як "Реквієм за мрією", "Американський психопат", "Перерване життя", "Далласький клуб покупців", "Загін самогубців".
У 2014 році Лето став лауреатом премії "Оскар" у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану", за роль у фільмі "Далласький клуб покупців".
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