Сюжет фільму буде розповідати про геніальну ляльку-вчену Бембі Дж. Барбенгеймера, яка живе у фантастичному містечку Долтопія.

Барбі “схрестять” з Оппенгеймером

Голлівудський режисер Чарльз Бенд анонсував створення малобюджетної чорної комедії на основі сюжетів кінострічок "Барбі" та "Оппенгеймер".

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Сюжет фільму буде розповідати про геніальну ляльку-вчену Бембі Дж. Барбенгеймера, яка живе у фантастичному містечку Долтопія – оазисі пляжних вечірок та вічних розваг, як і в Барбіленді з блокбастера Грети Гервіг. Докторка Барбенгеймер розлючена тим, як жорстоко людські діти поводяться з ляльками в реальному світі, тому приймає рішення створити величезну ядерну бомбу, щоб знищити людство.

У них чудова зовнішність і їх люблять! О, і тепер у них є бомба, – інтригують майбутніх глядачів у синопсисі. Поширити

Режисер відкрито визнає цю ідею безсоромною спробою нажитися на успіху "Барбі" та "Оппенгеймера". Однак Бенд каже, що це чудова можливість "трохи пожартувати", змішавши дві дуже різні історії:

Це 100-відсоткова правда. Але й також нагода отримати задоволення від дивного поєднання цих двох фільмів і поєднання атмосфери «Барбі» та темряви «Оппенгеймера». Змішуєш усе разом, і здобуваєш можливість для чорного гумору. Поширити

Окрім цього, він розповів, що ідею для "Барбенгеймера" йому запропонував його біограф Адам Фелбер.

Чарльз Бенд відомий тим, що з 1970-х знімає малобюджетні комедійні фільми жахів категорії В. У його доробку — близько 400 стрічок. Серед них: "Лихий бульбулятор" (2009), "Демонічні іграшки" (1992), "Спечений" (2005), "Повелитель ляльок" (1989) та інші. Попри те, що бюджет "Барбенгеймера" становитиме менше ніж 1 мільйон доларів, цей фільм буде одним із найдорожчих для режисера.

Барбі та Кен знову разом

Актори Марго Роббі та Раян Гослінг, які виконали головні ролі в популярному фільмі "Барбі", возз'єднаються на зйомках приквела стрічки "Одинадцять друзів Оушена"

33-річна австралійська акторка і продюсерка Марго Роббі, яка зіграла роль Барбі в однойменному фільмі Ґрети Ґервіґ, та 42-річний виконавець ролі Кена, канадський актор Раян Гослінг зʼявляться разом у майбутньому фільмі "Одинадцять друзів Оушена".

Вони чудові разом. Чим більше спільних проєктів – навіть окрім тих, що ми будемо робити – тим краще, – сказав продюсер Джосі Макнамара. Поширити

Джосі Макнамара є співзасновником компанії LuckyChap Entertainment. Іншими співзасновниками є сама Марго Роббі, її чоловік Том Акерлі та Софія Керр. LuckyChap Entertainment спродюсує фільм майбутній фільм "Одинадцять друзів Оушена". Утім подробиці сюжету поки не розкривають.

Я не можу сказати багато, але я думаю, що ми просто намагаємося зробити все правильно з франшизою. Я був би радий, щоб люди відчули її, коли вона буде готова, – заінтригував Макнамара. Поширити

Наразі відомо, що фільм буде у ретро-стилі, він стане оригінальним фільмом Оушена, дія якого відбувається в 60-х.

Крім Макнамари, виконавчими продюсерами стануть Олівія Мілч і Гері Росс. Сценарій пише Керрі Соломон.