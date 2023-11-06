"Барбенгеймер". У Голівуді знімуть чорну комедію про ляльку-вчену

Сюжет фільму буде розповідати про геніальну ляльку-вчену Бембі Дж. Барбенгеймера, яка живе у фантастичному містечку Долтопія.
Барбі “схрестять” з Оппенгеймером
Голлівудський режисер Чарльз Бенд анонсував створення малобюджетної чорної комедії на основі сюжетів кінострічок "Барбі" та "Оппенгеймер".
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Сюжет фільму буде розповідати про геніальну ляльку-вчену Бембі Дж. Барбенгеймера, яка живе у фантастичному містечку Долтопія – оазисі пляжних вечірок та вічних розваг, як і в Барбіленді з блокбастера Грети Гервіг. Докторка Барбенгеймер розлючена тим, як жорстоко людські діти поводяться з ляльками в реальному світі, тому приймає рішення створити величезну ядерну бомбу, щоб знищити людство.
Режисер відкрито визнає цю ідею безсоромною спробою нажитися на успіху "Барбі" та "Оппенгеймера". Однак Бенд каже, що це чудова можливість "трохи пожартувати", змішавши дві дуже різні історії:
Окрім цього, він розповів, що ідею для "Барбенгеймера" йому запропонував його біограф Адам Фелбер.
Чарльз Бенд відомий тим, що з 1970-х знімає малобюджетні комедійні фільми жахів категорії В. У його доробку — близько 400 стрічок. Серед них: "Лихий бульбулятор" (2009), "Демонічні іграшки" (1992), "Спечений" (2005), "Повелитель ляльок" (1989) та інші. Попри те, що бюджет "Барбенгеймера" становитиме менше ніж 1 мільйон доларів, цей фільм буде одним із найдорожчих для режисера.
Барбі та Кен знову разом
Актори Марго Роббі та Раян Гослінг, які виконали головні ролі в популярному фільмі "Барбі", возз'єднаються на зйомках приквела стрічки "Одинадцять друзів Оушена"
33-річна австралійська акторка і продюсерка Марго Роббі, яка зіграла роль Барбі в однойменному фільмі Ґрети Ґервіґ, та 42-річний виконавець ролі Кена, канадський актор Раян Гослінг зʼявляться разом у майбутньому фільмі "Одинадцять друзів Оушена".
Джосі Макнамара є співзасновником компанії LuckyChap Entertainment. Іншими співзасновниками є сама Марго Роббі, її чоловік Том Акерлі та Софія Керр. LuckyChap Entertainment спродюсує фільм майбутній фільм "Одинадцять друзів Оушена". Утім подробиці сюжету поки не розкривають.
Наразі відомо, що фільм буде у ретро-стилі, він стане оригінальним фільмом Оушена, дія якого відбувається в 60-х.
Крім Макнамари, виконавчими продюсерами стануть Олівія Мілч і Гері Росс. Сценарій пише Керрі Соломон.
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