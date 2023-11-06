"Барбенгеймер". В Голливуде снимут черную комедию о кукле-ученой
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"Барбенгеймер". В Голливуде снимут черную комедию о кукле-ученой

Барби
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Источник:  The Hollywood Reporter

Сюжет фильма будет рассказывать о гениальной кукле-ученой Бэмби Дж. Барбенгеймере, живущей в фантастическом городке Долтопия.

Барби "скрестят" с Оппенгеймером

Голливудский режиссер Чарльз Бенд анонсировал создание малобюджетной черной комедии на основе сюжетов кинолент "Барби" и "Оппенгеймер".

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сюжет фильма будет рассказывать о гениальной кукле-ученой Бэмби Дж. Барбенгеймере, живущей в фантастическом городке Долтопия – оазисе пляжных вечеринок и вечных развлечений, как и в Барбиленде из блокбастера Греты Гервиг. Доктор Барбенгеймер разъярена тем, как жестоко человеческие дети обращаются с куклами в реальном мире, поэтому принимает решение создать огромную ядерную бомбу, чтобы уничтожить человечество.

У них отличная внешность и их любят! О, и теперь у них есть бомба, – интригуют будущих зрителей в синопсисе.

Режиссер открыто признает эту идею беззастенчивой попыткой нажиться на успехи "Барби" и "Оппенгеймера". Однако Бенд говорит, что это отличная возможность "немного пошутить", смешав две очень разные истории:

Это 100-процентная правда. Но также возможность получить удовольствие от странного сочетания этих двух фильмов и сочетания атмосферы «Барби» и тьмы «Оппенгеймера». Смешиваешь все вместе и приобретаешь возможность для черного юмора.

Кроме того, он рассказал, что идею для "Барбенгеймера" ему предложил его биограф Адам Фелбер.

Чарльз Бенд известен тем, что с 1970-х снимает малобюджетные комедийные фильмы ужасов категории В. В его наследии — около 400 лент. Среди них: "Лихий бульбулятор" (2009), "Демонические игрушки" (1992), "Спеченный" (2005), "Повелитель кукол" (1989) и другие. Несмотря на то, что бюджет "Барбенгеймера" составит менее 1 миллиона долларов, этот фильм будет одним из самых дорогих для режиссера.

Барби и Кен снова вместе

Актеры Марго Робби и Райан Гослинг, исполнившие главные роли в популярном фильме "Барби", воссоединятся на съемках приквела ленты "Одиннадцать друзей Оушена"

33-летняя австралийская актриса и продюсер Марго Робби, сыгравшая роль Барби в одноименном фильме Греты Гервиг, и 42-летний исполнитель роли Кена, канадский актер Райан Гослинг появятся вместе в будущем фильме "Одиннадцать друзей Оушена".

Они великолепны вместе. Чем больше общих проектов – даже кроме тех, что мы будем делать – тем лучше, – сказал продюсер Джоси Макнамара.

Джоси Макнамара является соучредителем компании LuckyChap Entertainment. Другими соучредителями являются Марго Робби, ее муж Том Акерли и София Керр. LuckyChap Entertainment спродюсирует фильм предстоящий фильм "Одиннадцать друзей Оушена". Впрочем, подробности сюжета пока не раскрывают.

Я не могу сказать многое, но я думаю, что мы просто пытаемся сделать все правильно с франшизой. Я был бы рад, чтобы люди почувствовали ее, когда она будет готова, – заинтриговал Макнамара.

Пока известно, что фильм будет в ретро-стиле, он станет оригинальным фильмом Оушена, действие которого происходит в 60-х.

Кроме Макнамары, исполнительными продюсерами станут Оливия Милч и Гэри Росс. Сценарий пишет Кэрри Соломон.

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