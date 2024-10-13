Джаред Лето потрапив у скандал через заяву про бажання виступити в Росії
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Джаред Лето потрапив у скандал через заяву про бажання виступити в Росії

Джаред Лето
Джерело:  online.ua

Відомий актор і фронтмен рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето зробив провокаційну заяву під час концерту колективу у Сербії 11 жовтня. 

Головні тези:

  • Джаред Лето викликав скандал заявою про намір виступати в Росії, назвавши війну проти України "проблемою".
  • Українські фанати реагують на цю ситуацію обуренням та критикою в Інтернеті.
  • Деякі українські шанувальники вважають, що Лето може втратити підтримку від української аудиторії через свої заяви.

Джаред Лето відзначився скандальною заявою стосовно війни Росії проти України

Зокрема, у мережі поширили відеофрагмент звернення Лето до фанів у Белграді 11 жовтня.

Лето заявив, що хоче приїхати із концертами до Москви та Санкт-Петербурга, назвавши при цьому розв’язану Росією злочинну війну проти України “проблемою”.

Він висловив бажання приїхати до шанувальників Thirty Seconds to Mars у Росії, а потім нібито провести концерт у Києві.

Лето також поцікавився, скільки серед присутніх у залі перебуває сербів, а скільки росіян. Виявилось, що останніх значно більше.

Ви сумували за нами! Я відчув навколо багато російської енергії. І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося в Сербію, ми поїдемо в Санкт-Петербург, Москву, заїдемо у Київ. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути, — заявив музикант.

Після цього Лето російською звернувся до своїх фанатів.

Як на заяву Лето відреагували українські шанувальники Thirty Seconds to Mars

По-перше, нехай їде зараз з концертами у Москву, в чому проблема? По-друге, якщо він поїде до Москви, про Київ може забути", "Дайте діду таблетки випити, щось попаяло", "Та він буддист, там нірвана під травою і все таке, — відповіли у соцмережах українці.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Джаред Лето зробив усім фанатам неймовірний сюрприз - мережа шокована
Джаред Лето зробив усім фанатам неймовірний сюрприз - мережа шокована
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Прем'єру "Морбіуса" з Джаредом Лето перенесли вже всьоме
Прем'єру "Морбіуса" з Джаредом Лето перенесли вже всьоме
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Вперше у світі. Джаред Лето законно підкорив хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку
Empire State Building
Джарел Лето на хмарочосі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?