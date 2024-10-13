Відомий актор і фронтмен рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето зробив провокаційну заяву під час концерту колективу у Сербії 11 жовтня.

Джаред Лето відзначився скандальною заявою стосовно війни Росії проти України

Зокрема, у мережі поширили відеофрагмент звернення Лето до фанів у Белграді 11 жовтня.

Лето заявив, що хоче приїхати із концертами до Москви та Санкт-Петербурга, назвавши при цьому розв’язану Росією злочинну війну проти України “проблемою”.

Те, що для українця війна, для джареда лето — проблема, яка заважає приїхати в пітєр з концертом. pic.twitter.com/wAwaOYT2s1 — Деградація та пронос (@Jeday_Hakimaru) October 12, 2024

Він висловив бажання приїхати до шанувальників Thirty Seconds to Mars у Росії, а потім нібито провести концерт у Києві.

Лето також поцікавився, скільки серед присутніх у залі перебуває сербів, а скільки росіян. Виявилось, що останніх значно більше.

Ви сумували за нами! Я відчув навколо багато російської енергії. І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося в Сербію, ми поїдемо в Санкт-Петербург, Москву, заїдемо у Київ. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути, — заявив музикант. Поширити

Після цього Лето російською звернувся до своїх фанатів.

Як на заяву Лето відреагували українські шанувальники Thirty Seconds to Mars