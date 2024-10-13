Відомий актор і фронтмен рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето зробив провокаційну заяву під час концерту колективу у Сербії 11 жовтня.
Головні тези:
- Джаред Лето викликав скандал заявою про намір виступати в Росії, назвавши війну проти України "проблемою".
- Українські фанати реагують на цю ситуацію обуренням та критикою в Інтернеті.
- Деякі українські шанувальники вважають, що Лето може втратити підтримку від української аудиторії через свої заяви.
Джаред Лето відзначився скандальною заявою стосовно війни Росії проти України
Зокрема, у мережі поширили відеофрагмент звернення Лето до фанів у Белграді 11 жовтня.
Лето заявив, що хоче приїхати із концертами до Москви та Санкт-Петербурга, назвавши при цьому розв’язану Росією злочинну війну проти України “проблемою”.
Те, що для українця війна, для джареда лето — проблема, яка заважає приїхати в пітєр з концертом. pic.twitter.com/wAwaOYT2s1— Деградація та пронос (@Jeday_Hakimaru) October 12, 2024
Він висловив бажання приїхати до шанувальників Thirty Seconds to Mars у Росії, а потім нібито провести концерт у Києві.
Лето також поцікавився, скільки серед присутніх у залі перебуває сербів, а скільки росіян. Виявилось, що останніх значно більше.
Після цього Лето російською звернувся до своїх фанатів.
Як на заяву Лето відреагували українські шанувальники Thirty Seconds to Mars
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