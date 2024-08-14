Кэти Перри попала в экологический скандал из-за съемки клипа в Испании

В Испании приступили к расследованию против американской певицы Кэти Перри, которая, вероятно, без разрешения сняла клип в экологически чувствительных дюнах на Балеарских островах.
Главные тезисы
- Испанское правительство расследует возможное нарушение Кэти Перри экологических норм при съемке клипа на Балеарских островах.
- Съемки в экологически чувствительных районах требуют разрешения для предотвращения вреда природе.
- Департамент охраны окружающей среды Балеарских островов проводит досудебное расследование по данному инциденту.
- Остров С'Эспальмадор на Форментере является природным парком с важными экологическими ценностями, и съемка там требует специального разрешения.
Кэти Перри попала в экологический скандал
В последнем клипе американской звезды Кэти Перри на песню Lifetimes певица наслаждается пляжами и вечеринками в клубах на островах Ибица и Форментера. Однако правительство Испании обеспокоено сценами, которые могли быть сняты посреди охраняемых дюн на острове С'Эспальмадор на Форментере.
Департамент охраны окружающей среды Балеарских островов опубликовал прессрелиз, в котором сообщил, что компания-производитель видео не получила необходимого разрешения перед съемками. В этой связи начато досудебное расследование.
В ведомстве подчеркнули, что фото-, кинематографические или видеографические отчеты для "рекламных или коммерческих выставочных целей" требуют прямого разрешения министерства экологии.
В клипе на Lifetimes присутствуют кадры системы дюн С'Эспальмадор, одного из наиболее экологично богатых районов Форментеры. С'Эспальмадор — необитаемый островок, расположенный к северу от Форментеры, протяженностью примерно 4,5 км. С 1980 года он является частью природного парка Сес-Салинес-де-Ибица и Форментера.
Дюны на небольшом частном острове обладают большой экологической ценностью.
Перри и Блум прыгнули с вертолета без парашюта.
Звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум вместе с невестой, певицей Кэти Перри, экстремально отдохнул на острове Сардиния в Италии. Пара, которая обручилась в 2019 году, решила прыгнуть с вертолета без парашютов.
Впрочем, под ними было море, потому влюбленные сразу приземлились в воду. Об этом событии Кэти Перри сообщила в Instagram, опубликовав счастливые фото и видео.
На кадрах видно, как Орландо Блум ободряет любимую, а в ее глазах заметен страх. И хотя вертолет поднялся не очень высоко, это все равно дало возможность паре получить адреналин.
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