Кэти Перри попала в экологический скандал из-за съемки клипа в Испании

В Испании приступили к расследованию против американской певицы Кэти Перри, которая, вероятно, без разрешения сняла клип в экологически чувствительных дюнах на Балеарских островах.

Кэти Перри попала в экологический скандал

В последнем клипе американской звезды Кэти Перри на песню Lifetimes певица наслаждается пляжами и вечеринками в клубах на островах Ибица и Форментера. Однако правительство Испании обеспокоено сценами, которые могли быть сняты посреди охраняемых дюн на острове С'Эспальмадор на Форментере.

В заявлении правительства Испании утверждается, что производственная компания, ответственная за видео, не спрашивала разрешения на съемку. Официальные лица подчеркнули, что Кэти Перри не находится под следствием за то, что они назвали "преступлениями против окружающей среды", поскольку съемка в этом районе может быть разрешена. Поделиться

Департамент охраны окружающей среды Балеарских островов опубликовал прессрелиз, в котором сообщил, что компания-производитель видео не получила необходимого разрешения перед съемками. В этой связи начато досудебное расследование.

Кэти Перри

В ведомстве подчеркнули, что фото-, кинематографические или видеографические отчеты для "рекламных или коммерческих выставочных целей" требуют прямого разрешения министерства экологии.

В клипе на Lifetimes присутствуют кадры системы дюн С'Эспальмадор, одного из наиболее экологично богатых районов Форментеры. С'Эспальмадор — необитаемый островок, расположенный к северу от Форментеры, протяженностью примерно 4,5 км. С 1980 года он является частью природного парка Сес-Салинес-де-Ибица и Форментера.

Дюны на небольшом частном острове обладают большой экологической ценностью.

Перри и Блум прыгнули с вертолета без парашюта.

Звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум вместе с невестой, певицей Кэти Перри, экстремально отдохнул на острове Сардиния в Италии. Пара, которая обручилась в 2019 году, решила прыгнуть с вертолета без парашютов.

Впрочем, под ними было море, потому влюбленные сразу приземлились в воду. Об этом событии Кэти Перри сообщила в Instagram, опубликовав счастливые фото и видео.

Как звезды на небе. Ты и я найдем друг друга. В каждой жизни, романтично подписала подборку певица словами из своей новой песни Lifetimes. Поделиться

На кадрах видно, как Орландо Блум ободряет любимую, а в ее глазах заметен страх. И хотя вертолет поднялся не очень высоко, это все равно дало возможность паре получить адреналин.