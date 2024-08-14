Кеті Перрі потрапила в екологічний скандал через зйомки кліпу в Іспанії.

В Іспанії розпочали розслідування проти американської співачки Кеті Перрі, яка, ймовірно, без дозволу зняла кліп в екологічно чутливих дюнах на Балеарських островах.

Кеті Перрі потрапила в екологічний скандал

В останньому кліпі американської зірки Кеті Перрі на пісню Lifetimes співачка насолоджується пляжами та вечірками в клубах на островах Ібіца та Форментера. Проте уряд Іспанії занепокоєний через сцени, які могли бути зняті посеред охоронюваних дюн на острові С'Еспальмадор на Форментері.

У заяві уряду Іспанії стверджується, що виробнича компанія, відповідальна за відео, не запитувала дозволу на зйомку. Офіційні особи підкреслили, що Кеті Перрі не перебуває під слідством за те, що вони назвали "злочинами проти навколишнього середовища", оскільки зйомка в цьому районі може бути дозволена. Поширити

Департамент охорони навколишнього середовища Балеарських островів опублікував пресреліз, у якому повідомив, що компанія-виробник відео не отримала необхідного дозволу перед зйомками. У зв'язку з цим розпочато досудове розслідування.

Кеті Перрі

У відомстві наголосили, що фото-, кінематографічні або відеографічні звіти для "рекламних або комерційних виставкових цілей" вимагають прямого дозволу міністерства екології.

У кліпі на Lifetimes присутні кадри системи дюн С’Еспальмадор, одного з найбільш екологічно багатих районів Форментери. С’Еспальмадор — незаселений острівець, розташований на північ від Форментери, довжиною приблизно 4,5 км. З 1980 року він є частиною природного парку Сес-Салінес-де-Ібіца та Форментера.

Дюни на невеликому приватному острові мають велику екологічну цінність.

Перрі та Блум стрибнули з гелікоптера без парашута

Зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блум разом із нареченою, співачкою Кеті Перрі екстремально відпочив на острові Сардинія в Італії. Пара, яка заручилася у 2019 році, вирішила стрибнути з гелікоптера без парашутів.

Утім, під ними було море, тому закохані одразу приземлилися у воду. Про цю подію Кеті Перрі повідомила в Instagram, опублікувавши щасливі фото і відео.

Як зорі на небі. Ти і я знайдемо один одного. У кожному житті, — романтично підписала підбірку співачка словами зі своєї нової пісні Lifetimes. Поширити

На кадрах видно, як Орландо Блум підбадьорює кохану, а в її очах помітно страх. І хоч гелікоптер піднявся не дуже високо, це все одно дало можливість парі отримати адреналін.