В Іспанії розпочали розслідування проти американської співачки Кеті Перрі, яка, ймовірно, без дозволу зняла кліп в екологічно чутливих дюнах на Балеарських островах.
Головні тези:
- Кеті Перрі потрапила в екологічний скандал через зйомки кліпу в Іспанії.
- Уряд Іспанії розпочав розслідування у зв'язку з можливим порушенням екологічних норм у ході зйомок.
- Департамент охорони навколишнього середовища підкреслив важливість отримання дозволу на зйомки в екологічно чутливих районах.
Кеті Перрі потрапила в екологічний скандал
В останньому кліпі американської зірки Кеті Перрі на пісню Lifetimes співачка насолоджується пляжами та вечірками в клубах на островах Ібіца та Форментера. Проте уряд Іспанії занепокоєний через сцени, які могли бути зняті посеред охоронюваних дюн на острові С'Еспальмадор на Форментері.
Департамент охорони навколишнього середовища Балеарських островів опублікував пресреліз, у якому повідомив, що компанія-виробник відео не отримала необхідного дозволу перед зйомками. У зв'язку з цим розпочато досудове розслідування.
У відомстві наголосили, що фото-, кінематографічні або відеографічні звіти для "рекламних або комерційних виставкових цілей" вимагають прямого дозволу міністерства екології.
У кліпі на Lifetimes присутні кадри системи дюн С’Еспальмадор, одного з найбільш екологічно багатих районів Форментери. С’Еспальмадор — незаселений острівець, розташований на північ від Форментери, довжиною приблизно 4,5 км. З 1980 року він є частиною природного парку Сес-Салінес-де-Ібіца та Форментера.
Дюни на невеликому приватному острові мають велику екологічну цінність.
Перрі та Блум стрибнули з гелікоптера без парашута
Зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блум разом із нареченою, співачкою Кеті Перрі екстремально відпочив на острові Сардинія в Італії. Пара, яка заручилася у 2019 році, вирішила стрибнути з гелікоптера без парашутів.
Утім, під ними було море, тому закохані одразу приземлилися у воду. Про цю подію Кеті Перрі повідомила в Instagram, опублікувавши щасливі фото і відео.
На кадрах видно, як Орландо Блум підбадьорює кохану, а в її очах помітно страх. І хоч гелікоптер піднявся не дуже високо, це все одно дало можливість парі отримати адреналін.
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