Секс-скандал с поющим ректором — экс-студентки обвинили Поплавского в притязаниях
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Культура
Дата публикации

Секс-скандал с поющим ректором — экс-студентки обвинили Поплавского в притязаниях

Поплавский
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Источник:  Divoche.media

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств, певец и продюсер Михаил Поплавский был обвинен в сексуальных домогательствах. Об этом написала на своей странице в Facebook в рамках инициативы #Немолчи выпускница вуза Владислава Коренна.

Главные тезисы

  • Поплавского обвиняют в сексуальных домогательствах выпускницы университета.
  • Экс-студентки публикуют свидетельства о непристойном поведении ректора.
  • Один из инцидентов произошел, когда студентка просила место в общежитии.

Поющего ректора Поплавского обвиняют в сексуальных домогательствах

Владислава отметила, что эта ситуация произошла, когда она пришла в приемную попросить ей дать место в общежитии, на которое и так имела право.

Фамилию человека, который добивался к нему, бывшая студентка КНУКиМ называет только в комментариях. Однако украинская драматургиня, соучредительница «Театра Драматургов» Екатерина Пенькова в ответ отмечает, что «даже если бы вы не сказали, кто это, я уже знала, что это Поплавский».

Ящики из сообщения Владиславы

Январь, девятый вечер, первый локдаун, третий курс и мне 19. Я еду в машине, и охранник просит включить "режим полета" и на вопрос "зачем?" отвечает: "чтобы не искали". По карте я вижу, что мы уже где-нибудь за Киевом. Приезжаем, меня проводят в комнату, которая сделана как гостевая для девочек, висит халатик на плечиках и ванная. Мы садимся за стол, мне наливают Hennessy и говорят пить на голодный желудок, я отказываюсь — меня кроют матом, — рассказала Коренна.

По словам девушки, после этого Поплавский разложил перед ней несколько телефонов и начал звонить по телефону подчиненным, выключая микрофон и рассказывая ей, «кого он, когда и как» и что «все занимающие должности женщины просто «трялись» с ним».

Благодаря Богу или моему острому языку, со мной очень быстро устаешь, потому что на одно слово я отвечу 10 своих. И без страха в глазах, хотя нравственно ситуацию выдерживать сложно. Когда я поняла, что меня начинает трепать от стресса так, что я не могу справиться, — попросила уехать. Из хорошего — мне вызвали водителя и попросили позвонить на следующий день, чтобы сниматься в университетских ток-токах, — добавила она.

Коренная отметила, что утром «ужасно боялась», что ее отчислят из университета, если она не позвонит по телефону, поэтому девушка выполнила просьбу, сказав, что заболела и не хочет никого заразить.

В то же время выпускница КНУКИМ утверждает, что ей очень повезло, ведь «были девушки, с которыми это произошло в 17, и все было не так скромно».

Ну, и из хорошего — в лес меня тоже не вывезли, хотя могли. Поэтому я училась свои полтора года и больше ни дня не хотела вспоминать свои студенческие годы, — резюмировала она.

Кроме этого, в комментариях под публикацией другая выпускница КНУКиИ Юлия Попова рассказала, что ее тоже приглашали «выпить коньячку после десяти вечера», когда она просила пересдать экзамен.

Я никуда не уехала, но пересдать разрешили, потому что, цитирую, "люблю блондинок", — добавила она.

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