Избиение ветерана в Смеле. Полиция показала задержание подозреваемого ― видео

Утром 11 сентября стало известно, что полицейским удалось разыскать и задержать мужчину, подозреваемого в совершении нападения на бывшего военнослужащего в городе Смела Черкасской области.

Подозреваемому в избиении ветерана не удалось сбежать

Как сообщает Национальная полиция Украины, в настоящее время возбуждены уголовные производства по четырем статьям.

Кроме того, указано, что 28-летний мужчина прятался от правоохранителей в одной из гостиниц на территории Черкасской области.

Спецназовцам удалось оперативно выявить его местонахождение и сразу задержать подозреваемого.

Уже вскоре суд изберет ему меру пресечения — следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей.

По месту жительства фигуранта прошли обыски, в результате которых было изъято, предварительно, наркотическое средство и оружие. По результатам следственных действий следствием дополнительно внесены сведения в ЕРДР по факту незаконного хранения оружия и наркотиков (по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины), — сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, указано, что касательно действий работников полиции руководством Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато служебное расследование.

Руководитель отдела полиции № 2 Черкасского районного управления полиции отстранен от исполнения обязанностей.

Что известно об избиении ветерана в Смеле

Бывший бойец Сил специальных операций ВСУ Анатолий Гончаренко был избит в городе Смела Черкасской области.

Кроме того, его заставили принести извинения на камеру за то, что он хотел защитить собственных родителей после ДТП.

Согласно данным местных СМИ, нападение совершил Вадим Долотенко, которого в области часто называют "криминальным авторитетом", хотя, как отметили в полиции, оно им не является.

Согласно последней версии событий, родителей военного Гончаренко "подрезал" неизвестный водитель в селе Ташлык.

Ветеран в соцсетях пытался найти водителя Hyundai, совершившего ДТП, однако когда Долотенко узнал, что его ищут, самостоятельно связался с воином и назначил ему встречу.