Избиение ветерана во время его прогулки с младенцем — появилось полное видео события

Вечером 20 июня стало известно о том, что в Днепре неизвестные избили экс-военного Дмитрия Павлова во время его прогулки с младенцем. Только 21 июня в сети опубликовали полное видео этого инцидента.

Избиение ветерана Павлова в Днепре — что известно

Первым о происшествии сообщил блогер и волонтер Игорь Лачен, опубликовавший видеоподтверждение своих слов.

По его словам, неизвестные люди в балаклавах и пиксельной форме вырвали младенца из рук мужчины, повалили на землю и надели на него наручники, после чего начали избивать.

Жертвой нападения оказался Дмитрий Павлов с позывным "Сын" — ветеран российско-украинской войны.

Что важно понять, Павлов сразу пошел добровольцем в армию, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Он присоединился к спецподразделению "Кракен" ГУР МОУ и участвовал в ожесточенных боях этой войны, в частности, под Харьковом.

В полной версии видео видно, что перед избиением Дмитрий Павлов поссорился с нардепом от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и его охраной.

По предварительным данным, эта перепалка спровоцировала охранников депутата избить бывшего военного.

Как ситуацию комментируют в Нацполиции и спецподразделении "Кракен"

По факту избиения мужчины открыто уголовное производство… В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия для идентификации всех лиц, — сообщила представитель полиции Анна Старчевская. Поделиться

При доказательстве вины причастным может грозить заключение сроком до 5 лет.

На избиение их экс-бойца также отреагировало спецподразделение "Кракен".

Там подчеркнули, что следствием подобных инцидентов должно быть реальное установление справедливости.