Избиение ветерана во время его прогулки с младенцем — появилось полное видео события

Вечером 20 июня стало известно о том, что в Днепре неизвестные избили экс-военного Дмитрия Павлова во время его прогулки с младенцем. Только 21 июня в сети опубликовали полное видео этого инцидента.
Главные тезисы
- Перед избиением ветеран конфликтовал с нардепом, что, по предварительным данным, спровоцировало нападение на него.
- На избиение реагирует Нацполиция, которая начала уголовное производство и проводит следственные действия для идентификации причастных.
- Спецподразделение "Кракен" также высказало свою позицию относительно происшествия и поддерживает установление справедливости после проведения расследования.
Избиение ветерана Павлова в Днепре — что известно
Первым о происшествии сообщил блогер и волонтер Игорь Лачен, опубликовавший видеоподтверждение своих слов.
По его словам, неизвестные люди в балаклавах и пиксельной форме вырвали младенца из рук мужчины, повалили на землю и надели на него наручники, после чего начали избивать.
Жертвой нападения оказался Дмитрий Павлов с позывным "Сын" — ветеран российско-украинской войны.
Что важно понять, Павлов сразу пошел добровольцем в армию, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Он присоединился к спецподразделению "Кракен" ГУР МОУ и участвовал в ожесточенных боях этой войны, в частности, под Харьковом.
В полной версии видео видно, что перед избиением Дмитрий Павлов поссорился с нардепом от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и его охраной.
По предварительным данным, эта перепалка спровоцировала охранников депутата избить бывшего военного.
Как ситуацию комментируют в Нацполиции и спецподразделении "Кракен"
При доказательстве вины причастным может грозить заключение сроком до 5 лет.
На избиение их экс-бойца также отреагировало спецподразделение "Кракен".
Там подчеркнули, что следствием подобных инцидентов должно быть реальное установление справедливости.
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