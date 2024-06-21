Побиття ветерана під час його прогулянки з немовлям — з'явилося повне відео події

Увечері 20 червня стало відомо про те, що у Дніпрі невідомі побили ексвійськового Дмитра Павлова під час його прогулянки з немовлям. Лише 21 червня у мережі опублікували повне відео цього інциденту.
Головні тези:
- Перед побиттям ветеран конфліктував з нардепом, що, за попередніми даними, спровокувало напад на нього.
- На побиття реагує Нацполіція, яка розпочала кримінальне провадження та проводить слідчі дії для ідентифікації причетних.
- Спецпідрозділ “Кракен” також висловив свою позицію щодо події та підтримує встановлення справедливості після проведення розслідування.
Побиття ветерана Павлова у Дніпрі — що наразі відомо
Першим про подію повідомив блогер та волонтер Ігор Лачен, який опублікував відеопідтвердження своїх слів.
За його словами, невідомі люди в балаклавах та піксельній формі вирвали маленьке немовля з рук чоловіка, повалили на землю та вдягнули на нього наручники, після чого почали лупцювати.
Жертвою нападу виявився Дмитро Павлов з позивним “Син” — ветеран російсько-української війни.
Що важливо зрозуміти, Павлов одразу пішов добровольцем в армію, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Він долучився до спецпідрозділу "Кракен" ГУР МОУ та брав участь в запеклих боях цієї війни, зокрема під Харковом.
У повній версії відео видно, що перед побиттям Дмитро Павлов посварився з нардепом від фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком та його охороною.
За попередніми даними, ця перепалка спровокувала охоронців депутата побити колишнього військового.
Як ситуацію коментують у Нацполіції та спецпідрозділі "Кракен"
В разі доведення провини причетним може загрожувати увʼязнення строком до 5 років.
На побиття їхнього ексбійця також відреагував спецпідрозділ "Кракен".
Там наголосили, що наслідком подібних інцидентів має бути реальне встановлення справедливості.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-