Побиття ветерана під час його прогулянки з немовлям — з'явилося повне відео події

Увечері 20 червня стало відомо про те, що у Дніпрі невідомі побили ексвійськового Дмитра Павлова під час його прогулянки з немовлям. Лише 21 червня у мережі опублікували повне відео цього інциденту.

Побиття ветерана Павлова у Дніпрі — що наразі відомо

Першим про подію повідомив блогер та волонтер Ігор Лачен, який опублікував відеопідтвердження своїх слів.

За його словами, невідомі люди в балаклавах та піксельній формі вирвали маленьке немовля з рук чоловіка, повалили на землю та вдягнули на нього наручники, після чого почали лупцювати.

Жертвою нападу виявився Дмитро Павлов з позивним “Син” — ветеран російсько-української війни.

Що важливо зрозуміти, Павлов одразу пішов добровольцем в армію, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Він долучився до спецпідрозділу "Кракен" ГУР МОУ та брав участь в запеклих боях цієї війни, зокрема під Харковом.

У повній версії відео видно, що перед побиттям Дмитро Павлов посварився з нардепом від фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком та його охороною.

За попередніми даними, ця перепалка спровокувала охоронців депутата побити колишнього військового.

Як ситуацію коментують у Нацполіції та спецпідрозділі "Кракен"

За фактом утримання та побиття чоловіка відкрито кримінальне провадження… Нині правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для ідентифікації всіх осіб, — повідомила речниця поліції Ганна Старчевська. Поширити

В разі доведення провини причетним може загрожувати увʼязнення строком до 5 років.

На побиття їхнього ексбійця також відреагував спецпідрозділ "Кракен".

Там наголосили, що наслідком подібних інцидентів має бути реальне встановлення справедливості.