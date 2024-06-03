Избиение проукраинских волонтеров в Праге. Чешская полиция задержала 4 подозреваемых
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Избиение проукраинских волонтеров в Праге. Чешская полиция задержала 4 подозреваемых

Пражский Майдан
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Источник:  online.ua

1 июня на Пражском Майдане избили волонтеров, собиравших помощь для Украины. 3 июня подозреваемые в агрессии были задержаны в аэропорту.

Главные тезисы

  • 1 июня на Пражском Майдане были избиты волонтеры, собирающие помощь для Украины.
  • Полиция Чехии задержала 4 подозреваемых в этом нападении по прибытии в аэропорт.
  • Напавшие на волонтеров разговаривали на русском языке, вызывая общественное возмущение.
  • Следствие расследует обстоятельства инцидента и возможную переквалификацию дела.
  • Инцидент в Праге, о котором говорит мир, стал поводом для внимательного внимания к безопасности волонтеров и напряженных международных отношений.

В Чехии задержаны подозреваемые в избиении проукраинских волонтеров

Полиция Чехии сообщила, что четверо подозреваемых в агрессивных действиях в отношении волонтеров на Пражском Майдане задержаны в аэропорту.

В связи с субботним инцидентом полиция Чехии задержала 4 иностранцев в аэропорту Праги. Криминалисты по делу приступили к следственным действиям. По новым выявленным фактам дело, скорее всего, переквалифицируют.

Нападавшие на волонтеров в Праге агрессоры разговаривали на русском языке.

Русскоязычные из Германии напали на проукраинских волонтеров в Праге

Внимание к инциденту, произошедшему 1 июня, привлекло видео одного из волонтеров в соцсетях.

На видеозаписи видно, как мужчина и женщина, говорившие по-русски, пытаются атаковать волонтеров.

В какой-то момент мужчина говорит по-немецки с русским акцентом, что «он немец».

Полиция подтвердила, что их сотрудники прибыли на Староместскую площадь из-за конфликта между двумя группами иностранцев.

Следователи по уголовным делам расследуют обстоятельства происшествия и выясняют, что произошло, — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачева, уточнив, что никто не был задержан.

Из видео понятно, что инцидент произошел вблизи стенда, принадлежащего организации, работающей в Чехии по поддержке Украины и сбору денег. Впоследствии сам стенд был поврежден.

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