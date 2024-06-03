1 июня на Пражском Майдане избили волонтеров, собиравших помощь для Украины. 3 июня подозреваемые в агрессии были задержаны в аэропорту.

В Чехии задержаны подозреваемые в избиении проукраинских волонтеров

Полиция Чехии сообщила, что четверо подозреваемых в агрессивных действиях в отношении волонтеров на Пражском Майдане задержаны в аэропорту.

В связи с субботним инцидентом полиция Чехии задержала 4 иностранцев в аэропорту Праги. Криминалисты по делу приступили к следственным действиям. По новым выявленным фактам дело, скорее всего, переквалифицируют.

1/2V souvislosti se sobotním incidentem na Star. nám. policisté na pražském letišti zadrželi 4 cizince. Kriminalisté ve věci zahájili úkony tr. řízení pro podezření z několika TČ. Na základě zjištěných nových skutečností dojde s největší pravděpodobností k překvalifikování věci. — Policie ČR (@PolicieCZ) June 3, 2024

Нападавшие на волонтеров в Праге агрессоры разговаривали на русском языке.

#CzechRepublic police detained 4 Russian-speaking "tourists" at Prague airport. These individuals attacked volunteers at the "Prague Maidan" stand in Prague's Old Town Square on Saturday. #Ukraine volunteers collect money and discuss war-related issues there. https://t.co/zHQWDP7a7I — Filip Horký (@FilipHorky) June 3, 2024

Русскоязычные из Германии напали на проукраинских волонтеров в Праге

Внимание к инциденту, произошедшему 1 июня, привлекло видео одного из волонтеров в соцсетях.

На видеозаписи видно, как мужчина и женщина, говорившие по-русски, пытаются атаковать волонтеров.

В какой-то момент мужчина говорит по-немецки с русским акцентом, что «он немец».

Полиция подтвердила, что их сотрудники прибыли на Староместскую площадь из-за конфликта между двумя группами иностранцев.

Следователи по уголовным делам расследуют обстоятельства происшествия и выясняют, что произошло, — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачева, уточнив, что никто не был задержан.

Из видео понятно, что инцидент произошел вблизи стенда, принадлежащего организации, работающей в Чехии по поддержке Украины и сбору денег. Впоследствии сам стенд был поврежден.