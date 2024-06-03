Побиття проукраїнських волонтерів у Празі. Чеська поліція затримала 4 підозрюваних

1 червня на Празькому Майдані побили волонтерів, що збирали допомогу для України. 3 червня підозрюваних у агресії затримали у аеропорту.

У Чехії затримано підозрюваних у побитті проукраїнських волонтерів

Поліція Чехії повідомила, що чотирьох підозрюваних у агресивних діях щодо волонтерів на Празькому Майдані затримано в аеропорту.

У зв’язку з суботнім інцидентом поліція Чехії затримала 4 іноземців в аеропорту Праги. Криміналісти у справі розпочали слідчі дії. За новими виявленими фактами справу, швидше за все, перекваліфікують.

1/2V souvislosti se sobotním incidentem na Star. nám. policisté na pražském letišti zadrželi 4 cizince. Kriminalisté ve věci zahájili úkony tr. řízení pro podezření z několika TČ. Na základě zjištěných nových skutečností dojde s největší pravděpodobností k překvalifikování věci. — Policie ČR (@PolicieCZ) June 3, 2024

“Агресори”, які напали на волонтерів у Празі, розмовляли російською мовою.

#CzechRepublic police detained 4 Russian-speaking "tourists" at Prague airport. These individuals attacked volunteers at the "Prague Maidan" stand in Prague's Old Town Square on Saturday. #Ukraine volunteers collect money and discuss war-related issues there. https://t.co/zHQWDP7a7I — Filip Horký (@FilipHorky) June 3, 2024

Російськомовні з Німеччини напали на проукраїнських волонтерів у Празі

Увагу до інциденту, що стався 1 червня, привернуло відео одного з волонтерів у соцмережах.

На відеозаписі видно, як чоловік та жінка, які розмовляли російською, намагаються атакувати волонтерів.

У якийсь момент чоловік каже німецькою мовою з російським акцентом, що «він німець».

Поліція підтвердила, що їхні співробітники прибули на Староміську площу через конфлікт між двома групами іноземців.

Слідчі у кримінальних справах розслідують обставини події та з'ясовують, що сталося, — повідомила прессекретар поліції Єва Кропачова, уточнивши, що ніхто не був затриманий.

З відео зрозуміло, що інцидент стався поблизу стенду, що належить організації, яка працює в Чехії з підтримки України та збору для неї грошей. Згодом сам стенд був пошкоджений.