Побиття проукраїнських волонтерів у Празі. Чеська поліція затримала 4 підозрюваних
Категорія
Події
Дата публікації

Побиття проукраїнських волонтерів у Празі. Чеська поліція затримала 4 підозрюваних

Празький Майдан
Джерело:  online.ua

1 червня на Празькому Майдані побили волонтерів, що збирали допомогу для України. 3 червня підозрюваних у агресії затримали у аеропорту.

Головні тези:

  • 1 червня у Празі було побито волонтерів, які збирали допомогу для України.
  • Чеська поліція затримала 4 підозрюваних у цьому нападі після їхнього прибуття в аеропорт.
  • За даними поліції, агресори, що напали на волонтерів, розмовляли російською мовою.
  • Інцидент привернув увагу громадськості завдяки відеозапису, де видно атаку на волонтерів.
  • Слідчі у кримінальних справах продовжують розслідування обставин інциденту та можливу перекваліфікацію справи.

У Чехії затримано підозрюваних у побитті проукраїнських волонтерів

Поліція Чехії повідомила, що чотирьох підозрюваних у агресивних діях щодо волонтерів на Празькому Майдані затримано в аеропорту.

У зв’язку з суботнім інцидентом поліція Чехії затримала 4 іноземців в аеропорту Праги. Криміналісти у справі розпочали слідчі дії. За новими виявленими фактами справу, швидше за все, перекваліфікують.

“Агресори”, які напали на волонтерів у Празі, розмовляли російською мовою.

Російськомовні з Німеччини напали на проукраїнських волонтерів у Празі

Увагу до інциденту, що стався 1 червня, привернуло відео одного з волонтерів у соцмережах.

На відеозаписі видно, як чоловік та жінка, які розмовляли російською, намагаються атакувати волонтерів.

У якийсь момент чоловік каже німецькою мовою з російським акцентом, що «він німець».

Поліція підтвердила, що їхні співробітники прибули на Староміську площу через конфлікт між двома групами іноземців.

Слідчі у кримінальних справах розслідують обставини події та з'ясовують, що сталося, — повідомила прессекретар поліції Єва Кропачова, уточнивши, що ніхто не був затриманий.

З відео зрозуміло, що інцидент стався поблизу стенду, що належить організації, яка працює в Чехії з підтримки України та збору для неї грошей. Згодом сам стенд був пошкоджений.

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