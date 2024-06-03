Побиття проукраїнських волонтерів у Празі. Чеська поліція затримала 4 підозрюваних

1 червня на Празькому Майдані побили волонтерів, що збирали допомогу для України. 3 червня підозрюваних у агресії затримали у аеропорту.
Головні тези:
- 1 червня у Празі було побито волонтерів, які збирали допомогу для України.
- Чеська поліція затримала 4 підозрюваних у цьому нападі після їхнього прибуття в аеропорт.
- За даними поліції, агресори, що напали на волонтерів, розмовляли російською мовою.
- Інцидент привернув увагу громадськості завдяки відеозапису, де видно атаку на волонтерів.
- Слідчі у кримінальних справах продовжують розслідування обставин інциденту та можливу перекваліфікацію справи.
У Чехії затримано підозрюваних у побитті проукраїнських волонтерів
Поліція Чехії повідомила, що чотирьох підозрюваних у агресивних діях щодо волонтерів на Празькому Майдані затримано в аеропорту.
У зв’язку з суботнім інцидентом поліція Чехії затримала 4 іноземців в аеропорту Праги. Криміналісти у справі розпочали слідчі дії. За новими виявленими фактами справу, швидше за все, перекваліфікують.
1/2V souvislosti se sobotním incidentem na Star. nám. policisté na pražském letišti zadrželi 4 cizince. Kriminalisté ve věci zahájili úkony tr. řízení pro podezření z několika TČ. Na základě zjištěných nových skutečností dojde s největší pravděpodobností k překvalifikování věci.— Policie ČR (@PolicieCZ) June 3, 2024
“Агресори”, які напали на волонтерів у Празі, розмовляли російською мовою.
#CzechRepublic police detained 4 Russian-speaking "tourists" at Prague airport. These individuals attacked volunteers at the "Prague Maidan" stand in Prague's Old Town Square on Saturday. #Ukraine volunteers collect money and discuss war-related issues there. https://t.co/zHQWDP7a7I— Filip Horký (@FilipHorky) June 3, 2024
Російськомовні з Німеччини напали на проукраїнських волонтерів у Празі
Увагу до інциденту, що стався 1 червня, привернуло відео одного з волонтерів у соцмережах.
На відеозаписі видно, як чоловік та жінка, які розмовляли російською, намагаються атакувати волонтерів.
У якийсь момент чоловік каже німецькою мовою з російським акцентом, що «він німець».
Поліція підтвердила, що їхні співробітники прибули на Староміську площу через конфлікт між двома групами іноземців.
Слідчі у кримінальних справах розслідують обставини події та з'ясовують, що сталося, — повідомила прессекретар поліції Єва Кропачова, уточнивши, що ніхто не був затриманий.
З відео зрозуміло, що інцидент стався поблизу стенду, що належить організації, яка працює в Чехії з підтримки України та збору для неї грошей. Згодом сам стенд був пошкоджений.
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