У Празі російськомовні іноземці побили учасників збору допомоги для України — відео
Категорія
Події
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У Празі російськомовні іноземці побили учасників збору допомоги для України — відео

Празький Майдан
Джерело:  Radio Prague International

У центрі чеської Праги волонтери, які збирали пожертвування для України неподалік стенду Prague Maidan («Празький Майдан»), зазнали нападу з боку двох російськомовних іноземців.

Російськомовні з Німеччини напали на проукраїнських волонтерів у Празі

Увагу до інциденту, що стався 1 червня, привернуло відео одного з волонтерів у соцмережах.

Про це повідомляє Radio Prague International.

На відеозаписі видно, як чоловік та жінка, які розмовляли російською, намагаються атакувати волонтерів.

У якийсь момент чоловік каже німецькою мовою з російським акцентом, що «він німець».

Поліція підтвердила, що їхні співробітники прибули на Староміську площу через конфлікт між двома групами іноземців.

Слідчі у кримінальних справах розслідують обставини події та з'ясовують, що сталося, — повідомила прессекретар поліції Єва Кропачова, уточнивши, що ніхто не був затриманий.

З відео зрозуміло, що інцидент стався поблизу стенду, що належить організації, яка працює в Чехії з підтримки України та збору для неї грошей. Згодом сам стенд був пошкоджений.

Пізніше в соцмережах можлива учасниця інциденту написала українською мовою:

Я побилася з росіянкою в центрі Праги. У тріщинах телефону кров, вся сорочка в крові.

«Празький Майдан» — одна із найбільших українських некомерційних організацій у Чехії, яка активно допомагає Україні з початку російсько-української війни.

Що відомо про побиття 15-річного українського підлітка в Німеччині

Зазначається, що 15-річний українець дістав важкі травми голови та був доставлений до лікарні, його життя поза небезпекою. Інцидент стався в закусочній 10 лютого, однак поліція повідомила про нього пізніше.

За даними поліції, невідомий чоловік "робив ксенофобські висловлювання" щодо підлітка з України. Потім чоловік ударив хлопця по голові невстановленим предметом і зник.

За словами свідків, нападник міг бути з Польщі. У поліції деталі не уточнили.

Як відзначає  DW, оскільки інцидент стався на ґрунті ймовірної ксенофобії, розслідування ведуть органи державної безпеки в Дюссельдорфі.

Генеральне консульство в Дюссельдорфі займається цією справою. Надає постраждалому консульську допомогу, — повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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