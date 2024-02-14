У Німеччині побили ще одного підлітка з України — деталі

У Німеччині на ґрунті імовірної ксенофобії побили ще одного підлітка з України. Генеральне консульство в Дюссельдорфі займається цією справою.

Що відомо про побиття 15-річного українського підлітка в Німеччині

Зазначається, що 15-річний українець дістав важкі травми голови і був доставлений до лікарні, його життя поза небезпекою. Інцидент стався в закусочній 10 лютого, однак поліція повідомила про нього пізніше.

За даними поліції, невідомий чоловік "робив ксенофобські висловлювання" щодо підлітка з України. Потім чоловік ударив хлопця по голові невстановленим предметом і зник.

За словами свідків, нападник міг бути з Польщі. У поліції деталі не уточнили.

Як відзначає DW, оскільки інцидент стався на ґрунті ймовірної ксенофобії, розслідування ведуть органи державної безпеки в Дюссельдорфі.

Генеральне консульство в Дюссельдорфі займається цією справою. Надає постраждалому консульську допомогу, — повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Олег Ніколенко речник МЗС України

Що відомо про вбивство українського баскетболіста Єрмакова

10 лютого у Німеччині на українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка, які виступають за молодіжну збірну України, напали невідомі з ножами. Внаслідок отриманих поранень Єрмаков помер у лікарні, а Козаченко перебуває у реанімації.

Слідчим вдалося встановити особи двох молодих людей, які напали на українців. Їм оголосили про підозру у скоєнні злочину, і заарештували за місцем проживання. Ними виявилися 15-річний німець-турок з Гельзенкірхена та 14-річний німець-грек з Херне, обидва з яких вже неодноразово фігурували у кримінальних справах.

Пізніше речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен.

За його словами консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності.