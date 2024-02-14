В Германии избили еще одного подростка из Украины – детали

В Германии на почве вероятной ксенофобии избит еще один подросток из Украины. Генеральное консульство в Дюссельдорфе занимается этим делом.

Что известно об избиении 15-летнего украинского подростка в Германии

Отмечается, что 15-летний украинец получил тяжелые травмы головы и был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности. Инцидент произошел в закусочной 10 февраля, однако полиция сообщила о нем позже.

По данным полиции, неизвестный мужчина "делал ксенофобские высказывания" по отношению к подростку из Украины. Затем мужчина ударил парня по голове неустановленным предметом и скрылся.

По словам свидетелей, нападающий мог быть из Польши. В полиции детали не уточнили.

Как отмечает DW, поскольку инцидент произошел на почве предполагаемой ксенофобии, расследование ведут органы государственной безопасности в Дюссельдорфе.

Генеральное консульство в Дюссельдорфе занимается этим делом. Оказывает пострадавшему консульскую помощь, — сообщил представитель МИД Олег Николенко. Олег Николенко спикер МИД Украины

Что известно об убийстве украинского баскетболиста Ермакова

10 февраля в Германии на украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко, выступающих за молодежную сборную Украины, напали неизвестные с ножами. В результате полученных ранений Ермаков скончался в больнице, а Козаченко находится в реанимации.

Следователям удалось установить личности двух молодых людей, напавших на украинцев. Им объявили о подозрении в совершении преступления и арестовали по месту жительства. Ими оказались 15-летний немец-турок из Гельзенкирхена и 14-летний немец-грек из Херне, оба из которых уже неоднократно фигурировали по уголовным делам.

Позже представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен.

По его словам, консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности.