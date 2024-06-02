В Праге русскоязычные иностранцы избили участников сбора помощи для Украины — видео

В центре чешской Праги волонтеры, собиравшие пожертвования для Украины неподалеку от стенда Prague Maidan («Пражский Майдан»), подверглись нападению со стороны двух русскоязычных иностранцев.

Русскоязычные из Германии напали на проукраинских волонтеров в Праге

Внимание к инциденту, произошедшему 1 июня, привлекло видео одного из волонтеров в соцсетях.

Об этом сообщает Radio Prague International.

На видеозаписи видно, как мужчина и женщина, говорившие по-русски, пытаются атаковать волонтеров.

Я чесно кажучи мутно пам‘ятаю, як все проходило

І в який саме момент вибили мій телефон з рук (після чого я вже роз‘ярилась)

Друге відео хлопця чеха pic.twitter.com/9rjP1PsyB5 — No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024

В какой-то момент мужчина говорит по-немецки с русским акцентом, что «он немец».

Полиция подтвердила, что их сотрудники прибыли на Староместскую площадь из-за конфликта между двумя группами иностранцев.

Следователи по уголовным делам расследуют обстоятельства происшествия и выясняют, что произошло, — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачева, уточнив, что никто не был задержан. Поделиться

Из видео понятно, что инцидент произошел вблизи стенда, принадлежащего организации, работающей в Чехии по поддержке Украины и сбору денег. Впоследствии сам стенд был поврежден.

Позже в соцсетях возможная участница инцидента написала на украинском языке:

Побилась з русньою в центрі Праги ))) в тріщинах телефону кров, біла рубашка в крові pic.twitter.com/WZEYWsGgID — No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024

Я подралась с россиянкой в центре Праги. В трещинах телефона кровь, вся сорочка в крови.

«Пражский Майдан» — одна из крупнейших украинских некоммерческих организаций в Чехии, активно помогающая Украине с начала российско-украинской войны.

Что известно об избиении 15-летнего украинского подростка в Германии

Отмечается, что 15-летний украинец получил тяжелые травмы головы и был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности. Инцидент произошел в закусочной 10 февраля, однако полиция сообщила о нем позже.

По данным полиции, неизвестный мужчина "делал ксенофобские высказывания" по отношению к подростку из Украины. Затем мужчина ударил парня по голове неустановленным предметом и скрылся.

По словам свидетелей, нападающий мог быть из Польши. В полиции детали не уточнили.

Как отмечает DW, поскольку инцидент произошел на почве предполагаемой ксенофобии, расследование ведут органы государственной безопасности в Дюссельдорфе.