Избиение военного в городе Смела. Офис генпрокурора объявил подозрение

Мужчину, который напал на военного в Смеле, уже разыскивают

Как отмечают в ОГП, при процессуальном руководстве Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении местному жителю, избившему военнослужащего. Ему инкриминированы вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Учитывая, что нападающий скрывается от органов следствия, его также объявили в розыск.

Кроме того, указано, что прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставлении в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Офис генерального прокурора отмечает, что военнослужащий признан потерпевшим в уголовном производстве.

Военный Анатолий Гончаренко

Избиение военного в Смеле — что важно знать

В городе Смела Черкасской области совершили нападение на бывшего бойца Сил специальных операций ВСУ Анатолия Гончаренко.

Воина не только избили, но и заставили принести извинения на камеру за то, что он хотел защитить собственных родителей.

Согласно данным местных СМИ, украинского защитниками избил и пытался унизить местный криминальный авторитет Вадим Долотенко.

Как стало известно впоследствии, все началось с того, что родителей военного Гончаренко “подрезал” неизвестный водитель в селе Ташлык.

Гончаренко сразу прибыл на место ДТП, которое указали родители, однако водителя там уже не было. Поэтому военный снял с транспортного средства государственный номерной знак и написал в социальной сети сообщение с просьбой помочь ему установить владельца.

Увидев информацию в соцсетях, водитель Hyundai, а им и оказался Долотенко, связался с воином и назначил ему встречу.