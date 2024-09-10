Побиття військового у Смілі. Офіс генпрокурора оголосив нападнику підозру
Категорія
Україна
Дата публікації

Побиття військового у Смілі. Офіс генпрокурора оголосив нападнику підозру

Офіс Генерального прокурора
Анатолій Гончаренко

Увечері 10 вересня Офіс генерального прокурора України повідомив, що оголосив підозру чоловіку, який побив військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області.

Головні тези:

  • Підозрюваному інкриміновано вимагання та хуліганство, його наразі розшукують.
  • Військовослужбовець Анатолій Гончаренко хотів захистити своїх батьків, однак став жертвою нападу кримінального авторитета.
  • Усі деталі резонансного інциденту будуть відомі згодом.

Нападника на військового у Смілі уже розшукують

Як зазначають у ОГП, за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України).

Враховуючи те, що нападник переховується від органів слідства, його також оголосили в розшук.

Окрім того, наголошується, що прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Офіс генерального прокурора наголошує, що військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Військовий Анатолій Гончаренко

Побиття військового у Смілі — що важливо знати

У місті Сміла Черкаської області скоїли напад на колишнього бійця Сил спеціальних операцій ЗСУ Анатолія Гончаренка.

Воїна не лише побили, а й змусили вибачитися на камеру за те, що він хотів захистити власних батьків.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, українського захисниками побив та намагався принизити місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко.

Як стало відомо згодом, все почалося з того, що батьків військового Гончаренка “підрізав” невідомий водій у селі Ташлик.

Гончаренко одразу прибув на місце ДТП, яке вказали батьки, однак водія-порушника там уже не було. Тому військовий зняв із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника.

Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai, а ним і виявився Долотенко, зв’язався з воїном і призначив йому зустріч.

Під час неї місцевий кримінальний авторитет погрожував військовому, побив його та змусив вибачатися.

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