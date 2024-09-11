Побиття ветерана у Смілі. Поліція показала затримання підозрюваного ― відео

Вранці 11 вересня стало відомо, що поліцейським вдалося розшукати та затримати чоловіка, якого підозрюють у скоєнні нападу на колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області.

Підозрюваному у побитті ветерана не вдалося втекти

Як повідомляє Національна поліція України, наразі порушені кримінальні провадження за чотирма статтями.

Окрім того, вказано, що 28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області.

Спецпризначенцям вдалося оперативно виявити його місце знаходження та одразу затримати підозрюваного.

Уже незабаром суд обере йому запобіжний захід — слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою.

За місцем мешкання фігуранта пройшли обшуки, у результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю. За результатами слідчих дій слідством додатково внесені відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків (за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України), — йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення.

Окрім того, наголошується, щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато службове розслідування.

Керівника відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонено від виконання обов’язків.

Що відомо про побиття ветерана у Смілі

Колишнього бійця Сил спеціальних операцій ЗСУ Анатолія Гончаренка побили у місті Сміла Черкаської області.

Окрім того, його змусили вибачитися на камеру за те, що він хотів захистити власних батьків після ДТП.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, напад скоїв Вадим Долотенко, якого в області часто називають “кримінальним авторитетом”, хоча, як зазначили в поліції, він ним не є.

Згідно з останньою версією подій, батьків військового Гончаренка “підрізав” невідомий водій у селі Ташлик.

Ветеран у соцмережах намагався знайти водія Hyundai, який скоїв ДТП, однак коли Долотенко дізнався, що його шукають, самостійно зв’язався з воїном і призначив йому зустріч.