Побиття ветерана у Смілі. Поліція показала затримання підозрюваного ― відео

Вранці 11 вересня стало відомо, що поліцейським вдалося розшукати та затримати чоловіка, якого підозрюють у скоєнні нападу на колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області.
Головні тези:
- Спецпризначенцям вдалося оперативно виявити та затримати 28-річного чоловіка, який переховувався в готелі.
- Після обшуків у місці проживання підозрюваного вилучено наркотичний засіб та зброю.
- Наразі йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Підозрюваному у побитті ветерана не вдалося втекти
Як повідомляє Національна поліція України, наразі порушені кримінальні провадження за чотирма статтями.
Окрім того, вказано, що 28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області.
Спецпризначенцям вдалося оперативно виявити його місце знаходження та одразу затримати підозрюваного.
Уже незабаром суд обере йому запобіжний захід — слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою.
Що важливо розуміти, підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення.
Окрім того, наголошується, щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато службове розслідування.
Керівника відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонено від виконання обов’язків.
Що відомо про побиття ветерана у Смілі
Колишнього бійця Сил спеціальних операцій ЗСУ Анатолія Гончаренка побили у місті Сміла Черкаської області.
Окрім того, його змусили вибачитися на камеру за те, що він хотів захистити власних батьків після ДТП.
Згідно з даними місцевих ЗМІ, напад скоїв Вадим Долотенко, якого в області часто називають “кримінальним авторитетом”, хоча, як зазначили в поліції, він ним не є.
Згідно з останньою версією подій, батьків військового Гончаренка “підрізав” невідомий водій у селі Ташлик.
Ветеран у соцмережах намагався знайти водія Hyundai, який скоїв ДТП, однак коли Долотенко дізнався, що його шукають, самостійно зв’язався з воїном і призначив йому зустріч.
Під час неї чоловік погрожував ексвійськовому, побив його та змусив вибачатися.
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