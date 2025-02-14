Україна організувала міжнародну спецоперацію — затримано "вагнерівців"

У межах міжнародної спецоперації "Месники" українські та молдовські поліцейські змогли затримати трьох найманців "Вагнера" та інших незаконних збройних формувань, які воювали проти України на боці Росії.
Головні тези:
- Затримані громадяни Молдови активно воювали проти України близько 10 років.
- Понад 200 поліцейських брали участь у спецоперації, під час якої було проведено 50 обшуків.
Відомі результати спецоперації "Месники"
Національна поліція України звертає увагу на те, що троє затриманих бойовиків ПВК “Вагнер” — громадяни Молдови.
Що важливо розуміти, вони близько 10 років брали активну участь у війні проти України, зокрема у битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмуту, створенні "Дебальцевського котла".
Усе це відбувалося складі ПВК "Вагнер", батальйону "Сомалі" та інших збройних формувань так званої "ДНР" та Росії.
Як зазначає НПУ, для того, щоб затримати злочинців, довелося залучити понад 200 поліцейських.
Окрім того, було проведено понад 50 обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів.
Згідно з останніми даними, проросійським бойовикам загрожує до 10 років позбавлення волі.
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