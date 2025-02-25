Туреччина підтримує вступ України в НАТО, але є нюанс
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Туреччина підтримує вступ України в НАТО, але є нюанс

Фідан
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Джерело:  online.ua

Офіційна Анкара не буде виступати проти приєднання України до Альянсу. Попри це, вона закликає союзників Києва до реалістичного підходу в цьому питанні.

Головні тези:

  • Турецький лідер Ердоган не змінив свою позицію у цьому питанні.
  • Між Туреччиною, європейськими партнерами та Києвом тривають дискусії про вступ України в НАТО.

Туреччина озвучила свою позицію

З заявою з цього приводу виступив шеф турецької дипломатії Хакан Фідан.

Але ми повинні бути дуже реалістичними, тому що ми відкрито заявили, що ми виступаємо за те, щоб Україна була членом НАТО. Це була заява нашого президента Реджепа Таїпа Ердогана, тож це наша офіційна позиція, — наголосив глава МЗС Туреччини.

Журналісти поцікавилися у дипломата, чи не змінила команда американського лідера Дональда Трампа позицію США щодо членства України.

За словами Фідана, він наразі не впевнений у цьому.

Я не впевнений, що попередня адміністрація також була прихильником вступу України до НАТО. Тому я думаю, що нової політики щодо цього немає.

Шеф турецької дипломатії також підтвердив, що між Анкарою, членами ЄС та України не вщухають дискусії про амбіції України щодо вступу до НАТО.

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