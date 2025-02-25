Туреччина підтримує вступ України в НАТО, але є нюанс

Офіційна Анкара не буде виступати проти приєднання України до Альянсу. Попри це, вона закликає союзників Києва до реалістичного підходу в цьому питанні.
Головні тези:
- Турецький лідер Ердоган не змінив свою позицію у цьому питанні.
- Між Туреччиною, європейськими партнерами та Києвом тривають дискусії про вступ України в НАТО.
Туреччина озвучила свою позицію
З заявою з цього приводу виступив шеф турецької дипломатії Хакан Фідан.
Журналісти поцікавилися у дипломата, чи не змінила команда американського лідера Дональда Трампа позицію США щодо членства України.
За словами Фідана, він наразі не впевнений у цьому.
Шеф турецької дипломатії також підтвердив, що між Анкарою, членами ЄС та України не вщухають дискусії про амбіції України щодо вступу до НАТО.
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