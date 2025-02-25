Путин хочет продавать США украденные редкоземельные минералы из Украины

Российский диктатор Владимир Путин предложил продавать российские редкоземельные минералы США, а также те, которые находятся на оккупированных территориях Украины.
Главные тезисы
- Эта циничная идея Путина может привести к нарастанию напряжения между Россией и Украиной.
- Реализация этого предложения может иметь серьезные последствия для экономики и политического развития Украины.
Путин снова хочет наживаться на Украине
По словам российского диктатора, он настроен работать с партнерами, в том числе с американскими компаниями, в сфере редкоземельных металлов.
Что важно понимать, его заявления прозвучали после совещания, посвященного развитию добычи редкоземельных металлов в РФ.
Путин также цинично начал врать, что страна-агрессор РФ "является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов".
По его словам, Россия готова возобновить поставки алюминия в Штаты, продавая 2 млн. тонн, и сообщил, что компании России и США сегодня обсуждают совместные проекты.
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