Путин хочет продавать США украденные редкоземельные минералы из Украины

Российский диктатор Владимир Путин предложил продавать российские редкоземельные минералы США, а также те, которые находятся на оккупированных территориях Украины.

Путин снова хочет наживаться на Украине

По словам российского диктатора, он настроен работать с партнерами, в том числе с американскими компаниями, в сфере редкоземельных металлов.

У нас, безусловно, порядок, я хочу это подчеркнуть, порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине, — утверждает Путин. Поделиться

Что важно понимать, его заявления прозвучали после совещания, посвященного развитию добычи редкоземельных металлов в РФ.

Путин также цинично начал врать, что страна-агрессор РФ "является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов".

Мы бы с удовольствием работали совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими, — добавил диктатор. Поделиться

По его словам, Россия готова возобновить поставки алюминия в Штаты, продавая 2 млн. тонн, и сообщил, что компании России и США сегодня обсуждают совместные проекты.