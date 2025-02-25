Путин хочет продавать США украденные редкоземельные минералы из Украины
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Экономика
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Путин хочет продавать США украденные редкоземельные минералы из Украины

Путин
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин предложил продавать российские редкоземельные минералы США, а также те, которые находятся на оккупированных территориях Украины.

Главные тезисы

  • Эта циничная идея Путина может привести к нарастанию напряжения между Россией и Украиной.
  • Реализация этого предложения может иметь серьезные последствия для экономики и политического развития Украины.

Путин снова хочет наживаться на Украине

По словам российского диктатора, он настроен работать с партнерами, в том числе с американскими компаниями, в сфере редкоземельных металлов.

У нас, безусловно, порядок, я хочу это подчеркнуть, порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине, — утверждает Путин.

Что важно понимать, его заявления прозвучали после совещания, посвященного развитию добычи редкоземельных металлов в РФ.

Путин также цинично начал врать, что страна-агрессор РФ "является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов".

Мы бы с удовольствием работали совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими, — добавил диктатор.

По его словам, Россия готова возобновить поставки алюминия в Штаты, продавая 2 млн. тонн, и сообщил, что компании России и США сегодня обсуждают совместные проекты.

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