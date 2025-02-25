Чому США більше не визнають Росію агресором — заява Держдепу

Штати проголосували проти резолюції ООН, яка засуджує Росію за її загарбницьку війну проти України, тому що вона, мовляв, була "антагоністичною" та йде у розріз зусиллям, спрямованим на завершення війни. З такою цинічною заявою виступив шеф американської дипломатії Марко Рубіо.
Головні тези:
- Рубіо запевняє, що важливо повернутися до місії ООН у запобіганні воєн та конфліктів.
- Штати налаштовані на завершенні війни РФ проти України через переговори та компроміс.
У США виправдовують зміну політику щодо РФ
На переконання очільника Держдепу, якщо ООН хоче бути корисною у XXI столітті, то вона повинна повернутися до своєї статутної місії, яка полягає в "запобіганні та припиненні воєн і конфліктів”.
На цьому тлі Марко Рубіо вкотре повтори, що Дональд Трамп налаштований завершити війну Росії проти України.
Він також додав, що офіційний Київ не згодився і вирішив "рухатися далі своїм шляхом".
Після цього, як зазначив Рубіо, Штати звернулися до Ради безпеки з компромісним варіантом.
За його словами, йшлося про тезу: "Війна — це жахлива річ".
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