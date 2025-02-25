Чому США більше не визнають Росію агресором — заява Держдепу

Штати проголосували проти резолюції ООН, яка засуджує Росію за її загарбницьку війну проти України, тому що вона, мовляв, була "антагоністичною" та йде у розріз зусиллям, спрямованим на завершення війни. З такою цинічною заявою виступив шеф американської дипломатії Марко Рубіо.

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На переконання очільника Держдепу, якщо ООН хоче бути корисною у XXI столітті, то вона повинна повернутися до своєї статутної місії, яка полягає в "запобіганні та припиненні воєн і конфліктів”.

На цьому тлі Марко Рубіо вкотре повтори, що Дональд Трамп налаштований завершити війну Росії проти України.

Він вважає, що загинуло занадто багато людей, і хоче покласти їй край. Чесно кажучи, ми порахували, що не варто влаштовувати в ООН щось антагоністичне щодо однієї зі сторін. Ми намагаємося посадити цих хлопців за стіл переговорів. Марко Рубіо Глава Держдепу США

Він також додав, що офіційний Київ не згодився і вирішив "рухатися далі своїм шляхом".

Після цього, як зазначив Рубіо, Штати звернулися до Ради безпеки з компромісним варіантом.

За його словами, йшлося про тезу: "Війна — це жахлива річ".

Тому я вважаю, що добре, що ми домоглися цього в Радбезі, і що росіяни не наклали вето. Я не кажу вам, що це покладе кінець конфлікту… але я безумовно думаю, що наша мова — це найкраща мова. Поширити