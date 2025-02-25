Почему США больше не признают Россию агрессором — заявление Госдепа
Категория
Политика
Дата публикации

Почему США больше не признают Россию агрессором — заявление Госдепа

Рубио
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Источник:  online.ua

Штаты проголосовали против резолюции ООН, осуждающей Россию за ее захватническую войну против Украины, потому что она, мол, была "антагонистической" и идет в разрез усилиям, направленным на завершение войны. С таким циничным заявлением выступил шеф американской дипломатии Марко Рубио.

Главные тезисы

  • Рубио уверяет, что важно вернуться к миссии ООН по предотвращению войн и конфликтов.
  • Штаты настроены на завершение войны РФ против Украины с помощью переговоров и компромисса.

В США оправдывают изменение политики в отношении РФ

По мнению главы Госдепа, если ООН хочет быть полезной в XXI веке, то она должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в "предотвращении и прекращении войн и конфликтов".

На этом фоне Марко Рубио в очередной раз повторил, что Дональд Трамп настроен завершить войну России против Украины.

Он считает, что погибло слишком много людей, и хочет положить ей конец. Честно говоря, мы сочли, что не стоит устраивать в ООН что-то антагонистическое в отношении одной из сторон. Мы стараемся усадить этих ребят за стол переговоров.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Он также добавил, что официальный Киев не согласился и решил "двигаться дальше своим путем".

После этого, как отметил Рубио, Штаты обратились в Совбез с компромиссным вариантом.

По его словам, речь шла о тезисе: "Война — это ужасная вещь".

Поэтому я считаю, что хорошо, что мы добились этого в Совбезе и что россияне не наложили вето. Я не говорю вам, что это положит конец конфликту… но я безусловно думаю, что наш язык — это самый лучший язык.

Фото: скриншот

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