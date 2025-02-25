Почему США больше не признают Россию агрессором — заявление Госдепа

Штаты проголосовали против резолюции ООН, осуждающей Россию за ее захватническую войну против Украины, потому что она, мол, была "антагонистической" и идет в разрез усилиям, направленным на завершение войны. С таким циничным заявлением выступил шеф американской дипломатии Марко Рубио.
Главные тезисы
- Рубио уверяет, что важно вернуться к миссии ООН по предотвращению войн и конфликтов.
- Штаты настроены на завершение войны РФ против Украины с помощью переговоров и компромисса.
В США оправдывают изменение политики в отношении РФ
По мнению главы Госдепа, если ООН хочет быть полезной в XXI веке, то она должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в "предотвращении и прекращении войн и конфликтов".
На этом фоне Марко Рубио в очередной раз повторил, что Дональд Трамп настроен завершить войну России против Украины.
Он также добавил, что официальный Киев не согласился и решил "двигаться дальше своим путем".
После этого, как отметил Рубио, Штаты обратились в Совбез с компромиссным вариантом.
По его словам, речь шла о тезисе: "Война — это ужасная вещь".
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