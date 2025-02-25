У ЕС есть секретное оружие для победы Украины

Издание Politico считает, что Украине не стоит бояться потери поддержки со стороны США, ведь страны Европы имеют "секретное оружие", которое позволит ей выстоять во время войны с Россией. По словам журналистов, речь идет о сотнях миллиардов долларов замороженных российских активов.
Главные тезисы
- Лидеры ЕС до сих пор не приняли однозначного решения о размораживании российских активов.
- Брюссель может заменить американскую помощь для Украины, если Трамп ее остановит.
Европа может спасти Украину от поражения
Что важно понимать, большая часть этих активов хранится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear и приносит проценты.
Журналисты обращают внимание на то, что Штаты располагают только 5 миллиардами долларов из 300.
Шеф эстонской дипломатии Маргус Цахкна подчеркнул, что именно замороженными российскими активами у Европы есть возможность заменить американскую помощь, если Дональд Трамп все же ее остановит.
Многие члены ЕС считают, что действовать нужно уже сейчас и не бояться того, какой будет реакция РФ.
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