У ЕС есть секретное оружие для победы Украины
Категория
Мир
Дата публикации

У ЕС есть секретное оружие для победы Украины

Украина
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Источник:  Politico

Издание Politico считает, что Украине не стоит бояться потери поддержки со стороны США, ведь страны Европы имеют "секретное оружие", которое позволит ей выстоять во время войны с Россией. По словам журналистов, речь идет о сотнях миллиардов долларов замороженных российских активов.

Главные тезисы

  • Лидеры ЕС до сих пор не приняли однозначного решения о размораживании российских активов.
  • Брюссель может заменить американскую помощь для Украины, если Трамп ее остановит.

Европа может спасти Украину от поражения

Что важно понимать, большая часть этих активов хранится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear и приносит проценты.

Журналисты обращают внимание на то, что Штаты располагают только 5 миллиардами долларов из 300.

Использование этих активов является радикальным вариантом, который почти наверняка гарантировал бы Европе место за столом переговоров. Однако европейские лидеры по-прежнему расходятся во мнениях, стоит ли размораживать средства, чтобы доказать Трампу то, что у Брюсселя есть еще силы повлиять на результат завершения войны в Украине.

Шеф эстонской дипломатии Маргус Цахкна подчеркнул, что именно замороженными российскими активами у Европы есть возможность заменить американскую помощь, если Дональд Трамп все же ее остановит.

Многие члены ЕС считают, что действовать нужно уже сейчас и не бояться того, какой будет реакция РФ.

Я не принимаю аргумент, что это юридически проблематично... Нам нужна политическая воля, чтобы это сделать, — подчеркнул глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

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