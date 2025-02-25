У ЕС есть секретное оружие для победы Украины

Издание Politico считает, что Украине не стоит бояться потери поддержки со стороны США, ведь страны Европы имеют "секретное оружие", которое позволит ей выстоять во время войны с Россией. По словам журналистов, речь идет о сотнях миллиардов долларов замороженных российских активов.

Европа может спасти Украину от поражения

Что важно понимать, большая часть этих активов хранится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear и приносит проценты.

Журналисты обращают внимание на то, что Штаты располагают только 5 миллиардами долларов из 300.

Использование этих активов является радикальным вариантом, который почти наверняка гарантировал бы Европе место за столом переговоров. Однако европейские лидеры по-прежнему расходятся во мнениях, стоит ли размораживать средства, чтобы доказать Трампу то, что у Брюсселя есть еще силы повлиять на результат завершения войны в Украине. Поделиться

Шеф эстонской дипломатии Маргус Цахкна подчеркнул, что именно замороженными российскими активами у Европы есть возможность заменить американскую помощь, если Дональд Трамп все же ее остановит.

Многие члены ЕС считают, что действовать нужно уже сейчас и не бояться того, какой будет реакция РФ.