В США оценили вероятность отмены санкции против РФ

По словам американского лидера Дональда Трампа, пока он и его команда не рассматривают решение касательно снятия санкций против страны-агрессорки России. Несмотря на это, он дал понять, что в будущем это может произойти.

Трамп пока не снимает санкции с России

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, рассматривает ли он вариант отмены санкции против России в рамках переговорного процесса по завершению войны.

Нет, пока санкции никто не снимал. Думаю, когда-нибудь мы это рассмотрим, но пока нет. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, глава Минфина США Скотт Бессент ранее намекнул, что ослабление санкций против России может являться предметом переговоров по завершению войны.

На этом фоне он заявил, что официальный Вашингтон настроенный либо усилить, либо ослабить санкции в зависимости от готовности Москвы к переговорам.

Последовательность того, что должно было произойти, была такой: приблизить украинцев к США через экономические связи, убедить американский народ, американскую общественность, привлечь их на свою сторону. А потом сказать россиянам: "Садитесь за стол переговоров с очень четким посланием, что если нам потребуется, мы усилим санкции", — заявил Бессент. Поделиться