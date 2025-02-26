В США оценили вероятность отмены санкции против РФ

По словам американского лидера Дональда Трампа, пока он и его команда не рассматривают решение касательно снятия санкций против страны-агрессорки России. Несмотря на это, он дал понять, что в будущем это может произойти.
Главные тезисы
- Глава Минфина США указал на возможность рассмотрения ослабления санкций против России на фоне переговоров по завершению войны.
- Официальный Вашингтон готов либо усилить, либо ослабить санкции против РФ в зависимости от готовности Москвы к переговорам.
Трамп пока не снимает санкции с России
Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, рассматривает ли он вариант отмены санкции против России в рамках переговорного процесса по завершению войны.
Что важно понимать, глава Минфина США Скотт Бессент ранее намекнул, что ослабление санкций против России может являться предметом переговоров по завершению войны.
На этом фоне он заявил, что официальный Вашингтон настроенный либо усилить, либо ослабить санкции в зависимости от готовности Москвы к переговорам.
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