Соглашение о недрах. Шмыгаль раскрыл главное требование Украины

Украина не собирается подписывать соглашение о недрах с США без привязки к гарантиям безопасности. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, это уже заложено непосредственно в проект документов.
Главные тезисы
- Этот документ является предварительным договором для создания инвестиционного фонда для восстановления Украины.
- Соглашение содержит важные положения с целью установлению длительного мира.
Украина озвучила США свое главное требование
Глава Кабмина официально подтвердил, что Украина и США уже подготовили проект соглашения об экономическом сотрудничестве, известном как "соглашение о недрах".
По словам Шмыгаля, он является предварительным договором о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины.
Кроме того, глава правительства добавил, что этот документ является сверхважным звеном архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов по установлению длительного мира.
Как удалось узнать журналистам, в пункте 10 соглашения указано:
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