Соглашение о недрах. Шмыгаль раскрыл главное требование Украины

Украина не собирается подписывать соглашение о недрах с США без привязки к гарантиям безопасности. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, это уже заложено непосредственно в проект документов.

Украина озвучила США свое главное требование

Глава Кабмина официально подтвердил, что Украина и США уже подготовили проект соглашения об экономическом сотрудничестве, известном как "соглашение о недрах".

По словам Шмыгаля, он является предварительным договором о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины.

Мы не рассматриваем подписание любых соглашений без гарантий безопасности... Это соглашение напрямую связано с гарантиями безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и его подписание в отрыве от гарантий безопасности для Украины. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Кроме того, глава правительства добавил, что этот документ является сверхважным звеном архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов по установлению длительного мира.

Как удалось узнать журналистам, в пункте 10 соглашения указано: