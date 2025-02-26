Угода про надра. Шмигаль розкрив головну вимогу України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Угода про надра. Шмигаль розкрив головну вимогу України

Шмигаль
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Україна не збирається підписувати угоду про надра із США без прив’язки до гарантій безпеки. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це вже закладено безпосередньо у проєкт документи.

Головні тези:

  • Цей документ є попереднім договором про створення інвестиційного фонду для відбудови України.
  • Угода містить важливі положення щодо встановлення тривалого миру та зміцнення економічно-безпекової стійкості.

Україна озвучила США свою головну вимогу

Глава Кабміну офіційно підтвердив, що Україна і США уже підготували проєкт угоди про економічну співпрацю, відомої як "угода про надра".

За словами Шмигаля, вона є попереднім договором про створення інвестиційного фонду з відбудови України.

Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки... Ця угода напряму прив’язана до гарантій безпеки. Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і її підписання у відриві від гарантій безпеки для України.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України

Окрім того, очільник уряду додав, що цей документ є надважливою ланкою архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру.

Як вдалося дізнатися журналістам, у пункті 10 угоди зазначається:

Уряд Сполучених Штатів Америки підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в Угоді про Фонд

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