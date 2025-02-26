Угода про надра. Шмигаль розкрив головну вимогу України

Україна не збирається підписувати угоду про надра із США без прив’язки до гарантій безпеки. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це вже закладено безпосередньо у проєкт документи.

Україна озвучила США свою головну вимогу

Глава Кабміну офіційно підтвердив, що Україна і США уже підготували проєкт угоди про економічну співпрацю, відомої як "угода про надра".

За словами Шмигаля, вона є попереднім договором про створення інвестиційного фонду з відбудови України.

Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки... Ця угода напряму прив’язана до гарантій безпеки. Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і її підписання у відриві від гарантій безпеки для України. Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України

Окрім того, очільник уряду додав, що цей документ є надважливою ланкою архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру.

Як вдалося дізнатися журналістам, у пункті 10 угоди зазначається: