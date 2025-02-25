Україна та США досягли прогресу в угоді про надра — NYT

Згідно з даними видання The New York Times, станом на сьогодні Україна та США близькі до підписання угоди щодо українських корисних копалин. Що важливо розуміти, нова версія документу є значно кращою, ніж попередні, однак в ній домі немає гарантій безпеки для України.

Як просуваються переговори України та США

За словами інсайдерів, станом на вечір 24 лютого перемовини ще тривали, а це означає, що умови угоди можуть бути змінені.

У документі більше немає вимоги про те, щоб Україна повинна віддати США 500 мільярдів доларів доходу, отриманого від природних ресурсів.

Окрім того, від Києва не вимагатимуть відшкодувати подвійну вартість майбутньої американської допомоги, що було однією з умов попереднього варіанту угоди.

Попри це, команда Трампа досі не запропонувала гарантії безпеки для стримування подальшої російської агресії, про які просив Київ. Поширити

Як вдалося дізнатися, Україна відмовляється від половини своїх доходів від майбутньої монетизації природних ресурсів.