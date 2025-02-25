Україна та США досягли прогресу в угоді про надра — NYT
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна та США досягли прогресу в угоді про надра — NYT

Як просуваються переговори України та США
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Джерело:  The New York Times

Згідно з даними видання The New York Times, станом на сьогодні Україна та США близькі до підписання угоди щодо українських корисних копалин. Що важливо розуміти, нова версія документу є значно кращою, ніж попередні, однак в ній домі немає гарантій безпеки для України.

Головні тези:

  • Нова версія угоди є більш вигідною для України, однак в ній все одно є нюанси.
  • Переговори щодо угоди продовжуються, зміни умов можливі на пізніших етапах.

Як просуваються переговори України та США

За словами інсайдерів, станом на вечір 24 лютого перемовини ще тривали, а це означає, що умови угоди можуть бути змінені.

У документі більше немає вимоги про те, щоб Україна повинна віддати США 500 мільярдів доларів доходу, отриманого від природних ресурсів.

Окрім того, від Києва не вимагатимуть відшкодувати подвійну вартість майбутньої американської допомоги, що було однією з умов попереднього варіанту угоди.

Попри це, команда Трампа досі не запропонувала гарантії безпеки для стримування подальшої російської агресії, про які просив Київ.

Як вдалося дізнатися, Україна відмовляється від половини своїх доходів від майбутньої монетизації природних ресурсів.

Ці доходи будуть спрямовані до фонду, в якому Сполучені Штати будуть мати максимальний відсоток фінансових інтересів, дозволений законодавством США, але не обов’язково весь. Фонд реінвестуватиме доходи в Україну — хоча залишається незрозумілим, який відсоток. У ньому також йдеться, що Сполучені Штати продовжуватимуть довгострокову підтримку економічного розвитку України.

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